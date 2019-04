Cestári pod Tatrami opäť spúšťajú zimnú údržbu

Konkrétne v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.

Poprad 11. apríla (TASR) - Cestári pod Tatrami opätovne aktivovali zimnú údržbu ciest, konkrétne v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. "Do strednej Európy od severu pomaly postupuje studený front. Za ním k nám bude od severovýchodu až východu prúdiť chladný a vlhký vzduch. V dôsledku toho sa v najbližších dňoch očakáva výrazné ochladenie, prevažne veľká oblačnosť, na väčšine územia dážď alebo prehánky, v noci vo vysokých a stredných polohách a ojedinele aj v nižších polohách aj snehové zrážky," zdôvodnil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) pre oblasť Poprad Marián Barilla.



Dodal, že pod vplyvom ochladenia môže najnižšia nočná teplota na viacerých miestach klesnúť pod 0 stupňov Celzia. Zimnú údržbu ciest pritom cestári oficiálne ukončili 8. apríla. "Našu činnosť však neriadi kalendár, ale príroda. Vzhľadom k nepriaznivým prognózam počasia je v rámci jednotlivých cestných rajónov v oblasti Poprad od štvrtka opätovne aktivovaný výkon zimnej údržby ciest. Naši vodiči budú pripravení v denných aj nočných zmenách okamžite reagovať na aktuálny vývoj počasia," uviedol Barilla.



Upozornil tiež, že SaÚC PSK prevádzkuje pre širokú motoristickú verejnosť internetovú stránku s názvom „Oko cestára“, ktorá umožňuje vodičom aktuálny kamerový pohľad na vybrané úseky ciest II. a III. triedy v rámci kraja. Po zvolení stránky www.okocestarapsk.sk, sa zobrazí mapa Prešovského kraja s umiestnením jednotlivých meteostaníc s kamerami. Po kliknutí na položku „Aktuálny kamerový pohľad“ sa zobrazí 23 fotografií ciest. "To považujeme za jednu z najzaujímavejších informácií pre vodičov chystajúcich sa na jazdu, a to hlavne v zimnom období. Utvoria si tak približný obraz o stave vozoviek v určitých lokalitách," konštatoval Barilla. Zistiť si môžu taktiež teplotu vozovky a teplotu ovzdušia v danom úseku cesty.



Barilla okrem toho vyzval všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoju jazdu v sťažených podmienkach prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam. "Špeciálne vyzývam k maximálnej opatrnosti tých motoristov, ktorí stihli medzičasom prezuť na svojich kolesách letné pneumatiky," uzavrel.