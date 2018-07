Diaľnicu pod Tatrami vrátane tunela Bôrik opäť na štyri dni zatvoria

Diaľničný úsek pod Tatrami bol pritom uzavretý už aj minulý týždeň a vodiči stáli v kolónach na hlavnej ceste cez Svit aj viackrát do dňa.

Poprad 16. júla (TASR) - Polícia informuje motoristickú verejnosť o opätovnej uzávere časti diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, vrátane tunela Bôrik. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že cesta bude uzavretá od pondelka od 22. hodiny do štvrtka 19. júla do 6. hodiny.



"Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit až na križovatku Poprad - západ," uviedol hovorca. Dôvodom uzávery je realizácia nestavebnej údržby a technologických prác v tuneli.



