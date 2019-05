Dopravný podnik v Košiciach čaká na určenie sprostredkovateľa sporu

Podľa predsedu Predstavenstva DPMK a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Marcela Čopa je cieľom neodkladného opatrenia zabrániť zopakovaniu situácie, ktorá štrajkom vznikla.

Košice 13. mája (TASR) – Manažment Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) podáva avizovaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia na Okresný súd Košice II. Trvá na tom, že štvrtkový (9. 5.) štrajk vodičov mestskej hromadnej dopravy bol nezákonný. Na brífingu o tom informovalo vedenie DPMK a mesta Košice s tým, že čakajú na určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.



Podľa predsedu Predstavenstva DPMK a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Marcela Čopa je cieľom neodkladného opatrenia zabrániť zopakovaniu situácie, ktorá štrajkom vznikla. „Zamestnávateľ nebol minimálne tri pracovné dni informovaný o pripravovanom štrajku, nevedel preto v danom okamihu zabezpečiť riešenie krízovej situácie," vysvetlil s tým, že DPMK poskytuje služby vo verejnom záujme a podľa neho nezákonný štrajk sa negatívne dotkol širokej verejnosti.



Ako povedal, ďalšie kroky budú vyplývať z rozhodnutia súdu. „Budeme musieť priamo podať podanie na súd aj vo veci nezákonného štrajku. Zákon o kolektívnom vyjednávaní jasne stanovuje, čo v prípade, ak je štrajk realizovaný nezákonnou formou. Sú tam jasne definované postihy pre zúčastnených," uviedol. Ako tvrdí, DPMK vznikla finančná škoda, k jej výške sa vyjadriť nechcel.



Čop sa tiež vyjadril, že vodiči by mali mať vyššie platy, ale o dopravnom podniku je potrebné hovoriť ako o celku. Zvýšenie platov v aktuálnom zlom finančnom stave DPMK by podľa neho bolo len čiastkovým riešením a bez finančného krytia by sa DPMK dostal ešte do väčších problémov.



Vedenie DPMK chce počkať na určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu, o ktoré požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne bude realizovať ďalšie rokovanie - už za jeho účasti. „My sme rokovania neprerušili, rokovanie o kolektívnom vyjednávaní sme viedli minulý týždeň v pondelok a stále v rokovaniach pokračujeme. To, čo realizujú odborári, je ich argumentácia. Idú mimo vyjednávania," uzavrel.



Ako pre TASR uviedla predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová, v pondelok zasadal štrajkový výbor. „Boli dohodnuté ďalšie kroky. Jeden z tých zásadných je, že vo štvrtok(16. 5.) o 14.00 h sa na Bardejovskej ulici pred DPMK uskutoční protestné zhromaždenie. Oznámili sme to aj zamestnávateľovi, je vítaný. Naďalej zostávame v štrajkovej pohotovosti a trváme na tom, že minulotýždňový dvojhodinový ostrý štrajk bol v súlade so zákonom, keďže postupujeme podľa ústavy, a nie podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní," povedala.



Podľa generálneho riaditeľa dopravného podniku Vladimíra Padyšáka je v súčasnosti v DPMK bežná fluktuácia vodičov, hromadné výpovede neeviduje.