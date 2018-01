Zľadovatený sneh sa na uvedenom horskom priechode podľa cestárov nachádza miestami v hrúbke do jedného centimetra.

Tisovec 2. januára (TASR) – So zľadovateným snehom musia vodiči aktuálne rátať na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom na severe okresu Rimavská Sobota. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky.



Zľadovatený sneh sa na uvedenom horskom priechode podľa cestárov nachádza miestami v hrúbke do jedného centimetra. SSC zároveň upozorňuje na nutnosť použitia zimných pneumatík v tomto úseku.