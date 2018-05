Košické letisko odštartovalo letnú sezónu letom do Egypta

Lietadlo typu Boeing 737-800 so 180 cestujúcimi na palube vzlietlo o 8.15 h, išlo o let egyptskej spoločnosti FlyEgypt.

Košice 28. mája (TASR) - Letom do egyptskej Hurghady v pondelok odštartovala letná charterová sezóna na letisku v Košiciach. Lietadlo typu Boeing 737-800 so 180 cestujúcimi na palube vzlietlo o 8.15 h, išlo o let egyptskej spoločnosti FlyEgypt.



Z charterových destinácií s odletom z Košíc je na výber spolu 19 prímorských destinácií v 11 krajinách. V ponuke je Antalya (Turecko), Burgas (Bulharsko), Lamezia Terme, Olbia (Taliansko), Ercan (Severný Cyprus), Larnaca (Cyprus), Palma de Mallorca, Barcelona (Španielsko), Heraklion, Rodos, Korfu, Thessaloniki, Patras (Grécko), Hurghada, Marsa Alam (Egypt), Monastir (Tunisko), Rijeka (Chorvátsko), Tirana (Albánsko) a Podgorica (Čierna Hora).



V porovnaní s predchádzajúcou letnou sezónou pribudli destinácie Larnaca, Olbia, Patras, Marsa Alam a Podgorica. Na lety do bulharského Burgasu, grécke ostrovy Rodos a Kréta, španielsku Mallorcu, taliansku Lamezie Terme a cyperskú Larnacu je možné zakúpiť si aj samostatnú letenku.



V lete 2017 prešlo letiskom Košice rekordných 120.323 charterových cestujúcich. Tohtoročná charterová sezóna by mohla byť podľa letiska opäť rekordná. "Predpokladáme, že okrem overených destinácií budú pre dovolenkárov veľkým lákadlom aj nové atraktívne destinácie ako Larnaca na Cypre alebo Podgorica v Čiernej Hore," uviedol výkonný riaditeľ košického letiska Michael Tmej.