Vlaky medzi Bratislavou a Komárnom po nehode premáhajú opäť naplno

Veľká Paka 4. mája (TASR) – Vlaková doprava medzi Bratislavou a Komárnom je po nehode obnovená v plnom rozsahu. Na železničnom priecestí vo Veľkej Pake (okres Dunajská Streda) sa vo štvrtok (3.5.) predpoludním zrazil vlak s automobilom. Vlak netlačil auto pred sebou, iba ho odstrčil. Nikto nebol vážne zranený.



„Vplyvom nehody a ďalších rozsiahlych výluk, ktoré prebiehali v inom úseku trate, došlo k výraznému skomplikovaniu prevádzky, ktorá mala značný dopad na cestujúcich a pravidelnosť dopravy,“ informoval TASR Martin Žarnovický zo spoločnosti RegioJet. Dispečeri sa podľa jeho slov snažili okamžite zabezpečiť náhradnú autobusovú dopravu, niektoré vlaky však boli nútení z prevádzkových dôvodov odrieknuť. "Ako náhradu za ne sme sa snažili kapacitne posilniť zostávajúce vlaky. Súčasne sme nechali zastavovať niektoré zrýchlené spoje regional expres vo všetkých staniciach, aby vzali cestujúcich, ktorí by museli čakať až na zmeškané osobné vlaky," doplnil.



Ako poznamenal, išlo už o ôsmu podobnú nehodu na trati Bratislava-Komárno za posledné obdobie. "Tri z nich boli natoľko vážne, že sme pri nich na niekoľko mesiacov museli odstaviť poškodené súpravy, pričom jednu sme museli úplne vyradiť."



Pri nehode vo Veľkej Pake sa taktiež poškodila jedna z vlakových súprav, po oprave ju už vrátili do prevádzky. RegioJet vyčísľuje škodu na súprave, ktorá sa môže vyšplhať do niekoľkých tisícok eur. Apeluje na šoférov áut, aby rešpektovali dopravné predpisy a zvukové či svetelné výstražné znamenia na železničných priecestiach.



Trať Bratislava-Komárno je najvyťaženejšou jednokoľajnou železničnou traťou na Slovensku. V čase špičky po nej prejde až šesť osobných vlakov za hodinu, okrem toho je na nej prevádzkovaná aj nákladná doprava. Každá nehoda výrazne naruší prevádzku a má vysoké dopady na cestujúcich. RegioJet v tomto smere víta iniciatívu ministerstva dopravy túto trať ďalej modernizovať a zvyšovať jej bezpečnosť.