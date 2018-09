Na Orave posypávali v noci 80 kilometrov ciest, tvorila sa poľadovica

Posypom sa eliminovalo možné riziko šmyku vozidiel.

Zuberec 26. septembra (TASR) – Približne 80 kilometrov oravských ciest v oblasti Roháčov, na ktorých sa v noci z utorka 25. septembra na stredu vytvorila poľadovica, musela Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) posypávať. Eliminovali tak možné riziko šmyku vozidiel. Pre TASR to v stredu povedal jej generálny riaditeľ Pavol Liška.



"Situácia nás neprekvapila. Boli sme pripravení vzhľadom na to, že počasie sledujeme. Správa ciest ŽSK zabezpečila zimnú pohotovosť na všetkých pracoviskách a strediskách v kraji. Ukázalo sa to ako veľmi dobrý ťah," informoval Liška.



Dodal, že zatiaľ nemá informácie o žiadnych iných upravovaných úsekoch ciest v kraji. "Komunikácie boli tak vyhriate, že sa poľadovica netvorila," vysvetlil generálny riaditeľ správy žilinských krajských ciest s tým, že teplota vozovky je v plusových hodnotách.