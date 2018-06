Na trati medzi Hajnáčkou a Blhovcami je dvojdňová výluka vlakov

Podľa slov hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej v rámci tejto výluky budú prebiehať práce spojené so strojným prečistením koľaje.

Hajnáčka/Blhovce 4. júna (TASR) – Pre výlukové práce je v dňoch 4. júna v čase od 7.40 h do 16.10 h a 5. júna v čase od 8.40 h do 15.10 h vylúčená osobná železničná doprava na trati medzi obcami Hajnáčka a Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Ako informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojej internetovej stránke, počas uvedených dní budú vlaky v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou.



Podľa slov hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej v rámci tejto výluky budú prebiehať práce spojené so strojným prečistením koľaje. „Následne bude koľaj doštrkovaná, prevedená jej smerová a výšková úprava a úprava koľajového lôžka do predpísaného profilu," dodala.