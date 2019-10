Polícia upozorňuje na víkendovú uzáveru cesty I/18 pod Strečnom

Strečno 18. októbra (TASR) – Polícia v Žiline upozorňuje motoristov na uzáveru cesty I/18 v katastri obce Strečno počas nadchádzajúceho víkendu. Dôvodom sú prelety vrtuľníka ponad cestu pri ťažbe kalamitného dreva. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že úplná uzávera bude v 30-minútových intervaloch v sobotu od 7:30 do 15:30 a v nedeľu od 7:00 do 11:30. "V prípade nepriaznivého počasia bude let vrtuľníka zastavený a cestná premávka bude obnovená bez obmedzenia," uviedol Moravčík.



"Polícia odporúča vodičom osobných motorových vozidiel, aby využili možnú obchádzkovú trasu cez Terchovú – Zázrivú – Kraľovany, prípadne zvážili jazdu počas tohto víkendu," dodal krajský policajný hovorca.