Doprava pred horským priechodom Vernár je obmedzená kvôli oprave mosta

Vernár 7. júna (TASR) – Doprava pred horským priechodom Vernár v smere z Popradu je už dlhší čas obmedzená, dôvodom je oprava mosta a priľahlej cestnej komunikácie v intraviláne obce Vernár, okres Poprad. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová TASR potvrdila, že práce sa vykonávajú v rámci projektu Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v Prešovskom a Košickom kraji – I/66-041 Vernár most.



„V marci došlo najprv k odstráneniu drevín a krov v zábere staveniska, samotné stavebné práce sa začali začiatkom apríla. Podľa harmonogramu by sa mala rekonštrukcia realizovať do konca novembra, podľa vyjadrenia zhotoviteľa bude snaha tento čas skrátiť a ukončiť práce ešte pred zimným obdobím, ktoré sa vo Vernári začína skôr,“ ozrejmila Karelová. Pokračovala, že rekonštrukcia sa vykonáva za čiastočného obmedzenia premávky v polovičnom profile cesty. Doprava bude v uvedenom úseku bez obmedzenia až v závere stavby, teda po ukončení všetkých prác na obidvoch stranách mostného objektu.



Rekonštrukcia mosta i priľahlého úseku cesty je spolufinancovaná z fondov Európskej únie, pričom stavebné náklady sú vo výške takmer 1,13 milióna eur. Rozsah stavby pozostáva z viacerých stavebných úprav, okrem prestavby mosta je to aj vyriešenie odvodnenia cesty, zabezpečenie stability komunikácie vďaka vybudovaniu oporných múrov, zabezpečenie brehov potoka Strateník a výmena bezpečnostných zariadení.



„Keďže stav mosta je veľmi zlý a má aj nedostatočnú prietočnosť, rozhodlo sa, že existujúci mostný objekt sa odstráni celý aj so svojimi súčasťami a na jeho mieste sa postaví nový mostný objekt. Výstavba sa realizuje v dvoch hlavných etapách, keďže v danej lokalite nie je možné zabezpečiť úplnú obchádzku, na ktorú by bola odklonená doprava. To komplikuje celú výstavbu, keďže v danom mieste sú stiesnené podmienky na realizáciu,“ vysvetlila Karelová. Práce taktiež komplikuje počasie, ktoré bolo vo Vernári v apríli a máji mimoriadne chladné a daždivé. Okrem uvedených okolností situáciu na stavenisku sťažil aj objav munície z obdobia druhej svetovej vojny pri opore mosta. To si vyžaduje dodatočné vykonanie pyrotechnického prieskumu v okolí mostného objektu.



Hovorkyňa dodala, že SSC má v pláne pokračovať v oprave celej cesty I/66 na horskom priechode Vernár v úseku Popová – Hranovnica. „Rekonštrukcia je v súčasnosti v prípravnej fáze,“ uzavrela.