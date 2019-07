ČELNÁ ZRÁŽKA v okrese Dunajská Streda: Traja zranení

Polícia upozorňuje vodičov, aby aj v týchto letných dňoch nepreceňovali svoje schopnosti.

Dunajská Streda 24. júla (TASR) - Traja ľudia sa zranili pri stredajšej nehode v okrese Dunajská Streda. Na trojramennej križovatke medzi obcami Čakany a Štvrtok na Ostrove došlo ráno k zrážke áut Isuzu Sumo a VW Tranzit. Vodič Isuzu z okresu Banská Bystrica odbočoval na križovatke doľava, pri manévri neodhadol situáciu a vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho auta VW Tranzit. Pri zrážke sa zranili tri osoby z VW.



"Vodič a jeden spolujazdec utrpeli zranenia s dobou liečenia do šesť týždňov. Druhý spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do bratislavskej nemocnice. Polícia alkohol u vodičov pri orientačných dychových skúškach nezistila. Vodičovi z Isuzu, ktorý sa pri nehode nezranil, policajti na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Presné príčiny nehody polícia aj naďalej vyšetruje," informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Polícia upozorňuje vodičov, aby aj v týchto letných dňoch nepreceňovali svoje schopnosti. Únava za volantom a nepozornosť patrí stále medzi najčastejšie príčiny nehôd.