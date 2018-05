Prímestskú dopravu v okrese Levice zabezpečujú tri nové autobusy

V najbližších mesiacoch sa k nim pridajú ďalšie štyri nové autobusy.

Levice 23. mája (TASR) – Spoločnosť Arriva odovzdala v stredu 23. mája do užívania tri nové nízkopodlažné autobusy s klimatizáciou a bezplatným pripojením na internet. Autobusy budú zabezpečovať prímestskú dopravu v okrese Levice. V najbližších mesiacoch sa k nim pridajú ďalšie štyri nové autobusy. "Do konca tohto roka pribudne na cestách v Nitrianskom kraji ďalších päť nových autobusov. Modernizáciou vozového parku chcem dosiahnuť, aby občania uprednostňovali verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.



Modernizácia sa podľa jeho slov netýka len vozového parku, ale aj autobusových staníc a zastávok. Obnovu podľa jeho slov umožňuje dlhodobá zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy, ktorú má spoločnosť uzatvorenú s Nitrianskym samosprávnym krajom do konca roka 2025.



Dopravca zabezpečuje v Nitrianskom kraji prímestskú dopravu 180 autobusovými linkami a ročne prepraví viac ako 19 miliónov cestujúcich. Nové autobusy typu Crossway Low Entry 10,8 sú plne klimatizované. K ich výbave patria elektronické tabule, na ktorých nájdu cestujúci informácie o aktuálnom čase, smere linky a nasledujúcej zastávke. Je v nich 38 miest na sedenie, z toho dve sklopné v časti vyhradenej na prevoz detského kočíka alebo invalidného vozíka. Súčasťou stredných dverí je mechanicky ovládaná vyklápacia rampa, ktorá slúži na nástup imobilných cestujúcich.