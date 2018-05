POZOR: Tunel Sitina je uzavretý, podobne i diaľnica D2 za Bratislavou

Obmedzenie súvisí so zrážkou dvoch kamiónov, ku ktorej došlo pred 16.00 h na diaľnici D2 v smere do Českej republiky medzi Bratislavou a Stupavou.

Bratislava 25. mája (TASR) – Tunel Sitina v Bratislave v smere von z mesta je v súčasnosti uzavretý. V smere z Petržalky sa kolóny začínajú tvoriť už pred mostom Lafranconi. Informuje o tom Stellacentrum.



Obmedzenie súvisí so zrážkou dvoch kamiónov, ku ktorej došlo pred 16.00 h na diaľnici D2 v smere do Českej republiky medzi Bratislavou a Stupavou. Inkriminovaný úsek diaľnice je v súčasnosti neprejazdný z dôvodu odstraňovania následkov a dokumentovania nehody. Polícia odklonila dopravu po ceste I/2 cez kruhový objazd v blízkosti Lamača.



"Príčiny zrážky zatiaľ nie sú objasnené, vyšetrujú ich príslušníci dopravnej polície. Pri zrážke utrpel vodič jedného z vozidiel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do jednej z nemocníc v Bratislave," dodal hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.