Prebiehať tam bude totiž jarná očista tunela.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) cez tento víkend uzavrie v nočných hodinách tunel Sitina v Bratislave. Prebiehať tu bude totiž jarná očista tunela. Informuje o tom NDS na sociálnej sieti.



Tunel bude uzavretý v piatok od 22.00 do soboty (7.4.) do 10.00 h, následne v sobotu od 21.00 do nedele (8.4.) do 09.00 h a v nedeľu od 22.00 do pondelka (9.4.) do 04.00 h.