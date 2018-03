Turčianske Teplice pripravujú parkovaciu politiku

V tejto súvislosti zabezpečí prostredníctvom externej firmy dopravno-kapacitné posudzovanie centra mesta.

Turčianske Teplice 16. marca (TASR)- Samospráva Turčianskych Teplíc pripravuje zavedenie parkovacej politiky. V tejto súvislosti zabezpečí prostredníctvom externej firmy dopravno-kapacitné posudzovanie centra mesta.



"Parkovanie v centre mesta je veľký problém. Máme tú nevýhodu, že kúpele máme priamo v centre a všetci návštevníci viac-menej idú do toho centra. Na základe aj týchto skutočností sme si dali vypracovať a od 1. apríla začne takzvané dopravno-kapacitné posudzovanie centra mesta. Na základe týchto výstupov budeme musieť zaviesť parkovaciu politiku v Turčianskych Tepliciach," povedal pre TASR primátor mesta Igor Hus.



V meste sa podľa neho parkovanie posudzovalo aj v minulosti dosť živelne a teraz to samosprávu dobieha. "Musíme s týmto spraviť rázny rez a prispôsobiť to tak, aby neboli obmedzovaní ani návštevníci kúpeľov, ani domáci obyvatelia," skonštatoval.



Štúdiu by mala externá firma pravdepodobne vypracovať do konca tohto volebného obdobia, parkovaciu politiku by tak mohlo mesto zaviesť v tom budúcom. Samospráva pri realizácii bude vychádzať z konkrétnych výpočtov, koľko vozidiel príde do centra mesta a koľko ho opustí, keďže má obmedzenú kapacitu na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti by mali pribudnúť v meste i ďalšie parkovacie miesta, no podľa primátora nie na úkor zelene. Mesto zároveň od stavebníkov, ktorí podnikajú na území mesta, požaduje, aby mali dostatok parkovacích plôch.



Primátor nevylúčil, že sa parkovacia politika do budúcnosti dotkne aj väčšej časti mesta. "Ak dôjde k spoplatneniu, chcem to mať pripravené, nechcem ísť impulzívnym rozhodnutím. Išli by sme od centra mesta a potom by sme uvideli, ako sa bude situácia vyvíjať. Lebo, ak vytlačíme dopravu z centra, autá budú musieť niekde parkovať," dodal.