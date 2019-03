PREMÁVKA HUSTNE: V Bratislave sa vodiči v kolónach zdržia do 20 minút

Zelená vlna RTVS hlási kolónu na zjazde z Prístavného mosta smerom na Bajkalskú aj na Pražskej smerom do centra.

Bratislava 8. marca (TASR) – Vodiči sa počas piatkového rána zdržia na cestách v Bratislave a jej okolí od 10 do 20 minút. Zelená vlna RTVS hlási kolónu na zjazde z Prístavného mosta smerom na Bajkalskú aj na Pražskej smerom do centra.



Zelená vlna upozorňuje, že na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom zo Senca je v pravom pruhu odstavené auto, v okolí sa pohybuje vodič.



Na kolóny a zdržanie upozorňuje aj Stella Centrum, a to na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti a na Popradskej, ďalej na Račianskej v smere do mesta, z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy, v Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy, tiež v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy a za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.