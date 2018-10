OBRŇTE SA TRPEZLIVOSŤOU: V Bratislave sa začínajú tvoriť kolóny

Na Štefánikovej ulici pri Slovenskej akadémii vied v smere na Pražskú sa zrazil autobus s autom, nedá sa odbočiť na Šancovu ulicu.

Bratislava 26. októbra (TASR) – V Bratislave sa v piatok ráno začínajú tvoriť kolóny. Dôvodom sú nehody. Na Štefánikovej ulici pri Slovenskej akadémii vied v smere na Pražskú sa zrazil autobus s autom, nedá sa odbočiť na Šancovu ulicu. Vodiči by mali v tomto prípade rátať so zdržaním, informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóny sa podľa Zelenej vlny tvoria aj na Svätoplukovej ulici v smere na Záhradnícku, zdržanie je približne 15 minút. Vodiči si postoja aj na Račianskej v smere do mesta, zdržanie je podľa Stellacentra desaťminútové. Na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom sa vodiči zdržia približne 15 minút.



Bratislavu čakajú počas piatku (26.10.) rozsiahle dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do hlavného mesta. Dôvodom je prijatie francúzskej delegácie na čele s prezidentom Emmanuelom Macronom. Informoval o tom krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



V čase od 11. h dôjde k obmedzeniu premávky pri presune delegácie z bratislavského letiska. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP. Ďalej bude uzatvorená Einsteinova ulica, Staromestská ulica a Hodžovo námestie. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11.30 h.



V čase od 12.15 do 12.45 h bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad. V čase od 14.15 do 14.45 h budú opäť uzatvorené Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica. V čase od 17.00 h do 17.30 h budú uzatvorené Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Einsteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.