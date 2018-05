BEZ VODIČA: V Bratislave sa dal autobus svojvoľne do pohybu

Autobus Dopravného podniku Bratislava (DPB) bez vodiča sa v mestskej časti Dúbravka dal v piatok ráno 4. mája 2018 svojvoľne do pohybu a spôsobil škody menšieho rozsahu. Foto: TASR - DPB

Bratislava 4. mája (TASR) – Autobus Dopravného podniku Bratislava (DPB) bez vodiča sa v mestskej časti Dúbravka dal v piatok ráno svojvoľne do pohybu a spôsobil škody menšieho rozsahu. TASR o tom informoval Zenon Mikle z DPB.informoval Mikle, podľa ktorého to vodič vykonal, avšak pred tým nezabezpečil vozidlo proti pohybu zatiahnutím ručnej brzdy.Preto sa po odpojení batérii odbrzdila "zastávková" brzda a autobus sa následne dal svojvoľne do pohybu, pričom prešiel až po križovatku Drobného - Trhová. Pri tejto jazde podľa Mikleho autobus poškodil dve osobné motorové vozidlá, niekoľko dopravných značení, lavičky, smetný kôš, stĺpiky a zeleň.uzavrel Mikle.