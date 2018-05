V piatok a počas víkendu budú v Trnave a okolí viaceré obmedzenia

Od soboty od 8.00 h do nedele približne do 12.00 h bude uzavretá diaľnica D1 v úsekoch Senec - Blatné a Trnava - Senec.

Trnava 3. mája (TASR) - Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na niektoré z dopravných obmedzení od piatka (4.5.) do nedele (6.5.).



V okrese Dunajská Streda ohlásili traktoristi v piatok približne od 13.00 h protestnú jazdu, ktorá povedie cez Medveďov – Veľký Meder – Dunajskú Stredu – Šamorín - Dunajskú Lužnú. Na prepravu budú využívať cesty I/13, I/63 a späť cestu II/572.



Od soboty od 8.00 h do nedele približne do 12.00 h bude uzavretá diaľnica D1 v úsekoch Senec - Blatné a Trnava - Senec. Dôvodom jej uzavretia je osádzanie portálov trvalého dopravného značenia pre križovatku Blatné. Počas dopravného obmedzenia budú vodiči presmerovaní pomocou dočasného dopravného značenia. V meste Senec je možné využiť trasu od križovatky Senec po ceste II/503, ďalej po ceste I/62, kde sa v križovatke Sereď vodiči môžu pripojiť na rýchlostnú cestu R1.



Pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Žilina do Bratislavy obchádzka povedie od križovatky Trnava po R1, smer Nitra. V križovatke Sereď sa bude dať napojiť na cestu I/62 v smere na Senec, odkiaľ sa dá pokračovať buď po ceste II/503, alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1. Pre vodičov cestujúcich smerom od Nitry platí obchádzková trasa z R1, kde sa v križovatke Sereď napoja na cestu I/62 v smere na Senec, a môžu pokračovať buď po ceste II/503, alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.



V piatok a v sobotu sa očakáva prejazd Nočných vlkov, Európa po ceste víťazstva cez okres Trnava so zastávkou v meste Trnava a v obci Dolná Krupá.



Z dôvodu zabezpečenia futbalového stretnutia dôjde v sobotu k dopravným obmedzeniam v Trnave. V čase od 15.00 h do 20.00 h bude čiastočne uzavretá Kollárova ulica a úplne uzavretá Športová ulica. Polícia bude počas bezpečnostných opatrení reagovať operatívne podľa aktuálnej situácie.



Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, pokyny polície a pokiaľ možno, najmä v okrese Dunajská Streda, aby sa úsekom s dopravným obmedzením vyhli.



Informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.