NEHODA VO VRAKUNI: Ráno sa tam zrazil vlak RegioJet s autom

V bratislavskej Vrakuni došlo v piatok pred šiestou hodinou ráno k nehode vlaku RegioJet a osobného auta. To z doposiaľ nezistených príčin nedalo vlaku prednosť a vošlo na železničnom priecestí rovno do jeho jazdnej dráhy. Podľa dostupných informácií celá posádka auta krátko pred zrážkou opustila auto a z miesta nehody ušla. TASR o tom informoval Martin Žarnovický zo spoločnosti RegioJet. Po zrážke tlačil vlak auto ešte niekoľko metrov pred sebou, pričom vozidlo kompletne zdemoloval. Železničné priecestie je pritom chránené svetelnou a zvukovou signalizáciou.

Po zrážke tlačil vlak auto ešte niekoľko metrov pred sebou, pričom vozidlo kompletne zdemoloval. Železničné priecestie je pritom chránené svetelnou a zvukovou signalizáciou. "Nikto z cestujúcich sa pri nehode nezranil, v poriadku je aj stevardka a našťastie aj náš rušňovodič," priblížil Žarnovický.



Polícia už vyšetruje okolnosti tejto dopravnej nehody, ku ktorej podľa doterajších zistení došlo krátko po 05.30 h na železničnom priecestí na Majerskej ulici v Bratislave. Zrážkou s vlakom došlo k odrazeniu auta a následnému nárazu do dvoch zaparkovaných vozidiel. "Po príchode na miesto sa vodič vozidla Škoda Superb na mieste nehody ani v jeho bezprostrednej blízkosti nenachádzal. Celková škoda spôsobená pri dopravnej nehode bola vyčíslená na asi 21.500 eur. Presné príčiny, ako aj okolnosti, za akých k nehode došlo, sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," informoval TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Všetky vlaky RegioJet na trase Komárno - Dunajská Streda - Bratislava končia svoju jazdu už v stanici Bratislava - Podunajské Biskupice, ďalej do centra hlavného mesta je potrebné využiť autobusy MHD liniek 70 a 78. Vlaky linky S70 nepremávajú ani v rámci mesta Bratislavy, cestujúcim z Vrakune odporúčajú využiť linku 201.



"V autobusoch MHD platia rovnaké električenky a cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ako v našich vlakoch. Súčasne sa stále snažíme zohnať autobusy na náhradnú autobusovú dopravu. Pri ceste vlakmi aj v zostávajúcom úseku treba počítať s výraznými meškaniami," podotkol Žarnovický.



Podobná nehoda, keď auto nedalo vlaku prednosť, sa na trati Bratislava-Komárno stala v pondelok (2.7.) večer. Jej následky boli tragické, zahynul pri nej 28-ročný šofér auta, ktorý vlaku RegioJet tiež nedal prednosť na železničnom priecestí. Za posledné obdobie ide už o desiatu podobnú nehodu na trati Bratislava-Komárno. Tri z nich boli natoľko vážne, že pri nich na niekoľko mesiacov museli odstaviť poškodené súpravy, pričom jednu museli úplne vyradiť. Pri jednej z nich zahynul aj rušňovodič. RegioJet preto vyzýva vodičov, aby dodržovali dopravné predpisy.