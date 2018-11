Vo Vyšnom Nemeckom sa zvyšujú čakacie doby v nákladnej doprave

Aktuálne čakajú nákladné vozidlá na vstupe na Slovensko približne 420 minút a na výstupe smerom na Ukrajinu 780 minút, tento stav sa však môže meniť, uviedla hovorkyňa Klára Baloghová.

Vyšné Nemecké 10. novembra TASR) - Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v časti nákladná doprava sa tvoria zvýšené čakacie doby. Informovala o tom regionálna hovorkyňa colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.



"Príčinou je mimoriadny nárast počtu kamiónov, ktoré si po vyčerpaní limitu prepravných povolení na kalendárny štvrťrok najmä v Poľsku, ale aj v Maďarsku volia vstup do EÚ práve cez Slovensko v dôsledku úspor prepravných nákladov. Aktuálne čakajú nákladné vozidlá na vstupe na Slovensko približne 420 minút a na výstupe smerom na Ukrajinu 780 minút, tento stav sa však môže meniť," uviedla Baloghová.



Ako ďalej povedala, finančná správa s cieľom podporiť a uľahčiť obchod podľa platných medzinárodných dohovorov prijíma všetky potrebné organizačné a personálne opatrenia k eliminácii nepriaznivého stavu, komunikujeme tiež so združením cestných dopravcov Česmad. Na počet vozidiel, ktoré sa rozhodnú pre prestup hranice týmto hraničným priechodom však finančná správa nemá priamy vplyv.



Colníci v sobotu v čase od 00.00 h do 14.00 h vykonali colné kontroly 108 nákladných vozidiel. "Z toho 106 bolo naložených tovarom a štyri prázdne, 45 nákladných vozidiel skontrolovali pri vstupe na Slovensko a 63 nákladných vozidiel pri výstupe v smere na Ukrajinu," doplnila Baloghová.



Situáciu podľa jej slov priebežne sledujú a vodičov budú informovať prostredníctvom webu finančnej správy.