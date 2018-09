Vodičov kamiónov kontrolovali na Kysuciach inšpektori z piatich štátov

Podľa vedúceho oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce NIP Jána Trcku zástupcovia piatich štátov kontrolujú vodičov od 24. do 26. septembra v Kysuckom Lieskovci a v Podsuchej na Orave.

Kysucký Lieskovec 25. septembra (TASR) – Dodržiavanie sociálnej legislatívy v cestnej doprave kontrolovali v utorok na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci pracovníci Národného inšpektorátu práce (NIP) so zástupcami kontrolných orgánov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.



Podľa vedúceho oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce NIP Jána Trcku zástupcovia piatich štátov kontrolujú vodičov od 24. do 26. septembra v Kysuckom Lieskovci a v Podsuchej na Orave. "Hlavným cieľom spoločnej kontroly je predovšetkým výmena poznatkov z výkonu kontrol, prerokovanie a zjednotenie postojov k výkladu jednotlivých ustanovení európskych predpisov, ako aj vzájomná výmena skúseností s používaním programov pre vyhodnotenie výstupov z analógových a digitálnych tachografov," uviedol Trcka.



Podotkol, že sankcie za porušenie legislatívy v doprave sú na Slovensku nízke. "Maximálna výška sankcie je 165 eur za všetky porušenia, ktoré zistíme. Vodiča kontrolujeme 28 dní dozadu. Dávame mu o tom protokol a dostane pečiatku, že bol skontrolovaný. Dáme mu sankciu 165 eur a už nemôže byť opäť sankcionovaný za to isté napríklad v Maďarsku alebo inde. Kde by dostal niekoľkonásobne vyššiu pokutu. Je pravda, že vodiči to niekedy zneužívajú, aby mali čistý štít, keď idú do zahraničia. Avšak, v rámci pripomienkovaní zákonov, ktoré sa venujú sociálnej legislatíve v doprave, často pripomienkujeme výšku pokuty a navrhujeme, aby bola dvojnásobná," povedal Trcka.



Námestník riaditeľa pre kontrolný úsek Centra služieb pre cestnú dopravu v Českej republike Pavel Bergman doplnil, že najväčšími porušeniami v sociálnej legislatíve sú dodržiavanie dennej doby šoférovania a bezpečnostných prestávok. "Veľkým neduhom je snaha ovplyvniť záznamové zariadenie, čiže tachograf, aby vodič mohol pracovať dlhšie, než pripúšťa sociálna legislatíva. A potom je to technický stav vozidiel," dodal Bergman.



Možnosti, ako obísť tachograf, sú podľa neho stále sofistikovanejšie. "V dobách nedávno minulých bolo štandardom, že sa na snímač tachografu priložil magnet a vyradil ho z činnosti. Dnes už sú to elektronické súčiastky, niekedy vpašované priamo do systému vozidla. A vodič vďaka nim vypne tachograf pomocou diaľkového ovládania. Takže, pokiaľ neurobí kontrolór dôslednú kontrolu dát z tachografu a najmä sa nezaoberá zvláštnymi udalosťami, ktoré sú tam, tak ani nebude mať podozrenie. Pri starostlivej práci kontrolóra možno nájsť podozrenie a potom sa musí vozidlo naozaj hĺbkovo skontrolovať. Aj s využitím špeciálnych pomôcok a techniky," vysvetlil Bergman.