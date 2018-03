Zdieľané bicykle sa po zimnej sezóne opäť vracajú do ulíc Nitry

Obyvateľom i návštevníkom Nitry budú k dispozícii zatiaľ na siedmich stanovištiach v strategických uzloch mesta.

Nitra 19. marca (TASR) - Zdieľané bicykle sa od utorka 20. marca opäť vrátia do nitrianskych ulíc. Obyvateľom i návštevníkom Nitry budú k dispozícii zatiaľ na siedmich stanovištiach v strategických uzloch mesta. Bicykel si môže záujemca požičať na ktoromkoľvek stanovišti a vrátiť na inom. „Vzhľadom na aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúce dni bude na stanovištia osadená zhruba polovica z celkového počtu 70 bicyklov. Keď to počasie dovolí, budú osadené i zvyšné,“ informovala Petra Helecz zo spoločnosti Arriva, ktorá bike sharing v Nitre prevádzkuje ako doplnok mestskej verejnej dopravy.



Tohtoročnou novinkou v projekte bike sharingu bude možnosť využívať na prenájom bicyklov čipové karty spoločnosti Arriva Nitra slúžiace na identifikáciu užívateľov. Obyvatelia a návštevníci mesta si mohli doposiaľ prenajať bicykle prostredníctvom počítača na bicykli alebo mobilnej aplikácie dostupnej zdarma na Google Play a App Store. „Výhodou využívania čipových kariet je, že na odblokovanie bicykla stačí priložiť čipovú kartu na cyklopočítač a zadať PIN, ktorý užívateľ dostal pri registrácii do systému arriva bike. S jedinou kartou si užívateľ môže prenajať zdieľaný bicykel a zároveň cestovať verejnou dopravou v Nitre,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.



Zdieľané bicykle začali fungovať v Nitre od 28. júla minulého roka. Projekt ako doplnok mestskej hromadnej dopravy mal na Slovensku premiéru. Počas prvej sezóny sa zaregistrovalo takmer 5000 užívateľov a v priebehu prvých štyroch mesiacov prevádzky zaznamenal prevádzkovateľ služby viac ako 8500 prenájmov bicyklov. Tie boli v prevádzke do 30. novembra. Zdieľané bicykle prešli po prvej sezóne počas zimných mesiacov dôkladnou údržbou. Tá zahŕňala opravy a čistenie bicyklov, centrovanie kolies, dolaďovanie zadnej prehadzovačky, nastavenie prednej a zadnej brzdy, premazanie spojov či dobíjanie batérií.