Dopravné obmedzenia v Bratislave majú vplyv aj na zdravie

Bratislava 19. februára (TASR) – Rozsiahle dopravné obmedzenia v Bratislave nemajú vplyv len na plynulosť a rýchlosť cestnej premávky. Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie tvrdí, že zahustenie dopravy znamená aj zvýšené emisie a celkové zhoršenie kvality ovzdušia s rizikom pre zdravie obyvateľov.



Podľa iniciatívy nestačí monitorovať len kvalitu prepravy, ale osobitnú pozornosť treba venovať zdraviu miestnych obyvateľov. "Vítame opatrenia magistrátu, ktoré motivujú ľudí zosadnúť z áut. To je prvý dôležitý krok. Ďalším by malo byť monitorovanie kvality ovzdušia v dotknutých oblastiach a informovanie občanov o situáciách s výrazne zhoršenou kvalitou vzduchu," povedala Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.



Bratislava má podľa iniciatívy dlhodobo problém s nedostatočnou sieťou staníc na meranie kvality ovzdušia. Takéto prípady preto vyžadujú posilnenie monitoringu. Bratislavský magistrát podľa Marekovej zvažuje zlepšiť merania a informovanie Bratislavčanov o ovzduší. Kým sa tak stane, nainštaluje iniciatíva niekoľko informatívnych meračov v oblastiach s dopravnými obmedzeniami.



"Očakávame, že v dotknutých oblastiach dôjde k zvýšeniu koncentrácie oxidov dusíka a tuhých prachových častíc. Tie zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení, znižujú celkovú obranyschopnosť organizmu, osobitne postihujú dýchacie cesty, priedušky a pľúca," vysvetlila Mareková.



Iniciatíva odporúča, aby sa obyvatelia, ak je to možné, vyhli kritickým oblastiam v najviac exponovaných časoch. "Odporúčame v rizikových lokalitách nešportovať, vetrať nárazovo a mimo špičky, vypnúť klímu v aute, prípadne ju zapnúť na vnútorný cyklus. A, samozrejme, čo najmenej prispievať k samotnému znečisteniu. Magistrát zriadil prednostné bus pruhy, preto je ľahšie využívať MHD. Cyklistom odporúčame využívať namiesto zúžených komunikácií vedľajšie uličky, nielen pre zdravie, ale aj pre bezpečnosť," uviedol Tomáš Peciar z občianskeho združenia Cyklokoalícia.



V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.