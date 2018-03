Dopravný inšpektorát v Nitre hľadá svedkov nehody na križovatke Zobor

Nehoda sa stala v stredu 31. januára ráno približne 20 minút po 6. hodine v Nitre na ceste R1A za kruhovou križovatkou Zobor v smere na Trnavu.

Nitra 14. marca (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát (ODI) Okresného riaditeľstva (OR) Policajného zboru (PZ) v Nitre žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po svedkoch dopravnej nehody. Tá sa stala v stredu 31. januára ráno približne 20 minút po 6. hodine v Nitre na ceste R1A za kruhovou križovatkou Zobor v smere na Trnavu. Došlo tu ku kolízii nákladného vozidla, štvornápravového vyklápača modrej farby, a osobného vozidla Opel Astra striebornej farby, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Vodič nákladného vozidla jazdiaci po R1A v smere na Trnavu v ľavom jazdnom pruhu pri preraďovaní do pravého jazdného pruhu narazil do ľavého boku vozidla Opel Astra. Osobné vozidlo sa následkom zrážky dostalo do rotácie a narazilo do stredového zvodidla. Nákladné vozidlo po kolízii pokračovalo v jazde. „Polícia žiada vodiča nákladného vozidla, prípadne svedkov nehody o pomoc pri objasnení okolností tejto udalosti,“ vyzvala Čuháková. Svedkovia sa môžu ozvať polícii na telefónne číslo 158, prípadne priamo na ODI OR PZ v Nitre na telefónne číslo 0961303518.