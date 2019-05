Dopravný podnik mesta Košice testuje parciálny trolejbus

Trolejbusy nedostaneme do Košíc zajtra, je to dlhodobá záležitosť, ktorá súvisí aj s finančnými prostriedkami. Ale chceme byť pripravení, povedal primátor Jaroslav Polaček.

Košice 18. mája (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) bude mesiac testovať parciálny akumulátorový trolejbus, ktorý prvýkrát vypravil v sobotu. Jeho pomocný batériový pohon umožňuje aj obsluhu liniek bez trolejového vedenia. Nazbierané technické údaje majú slúžiť ako podklad pre možný návrat trolejbusovej dopravy do Košíc.



Ako na brífingu povedal primátor Jaroslav Polaček, ak mesto chce vrátiť trolejbusy do košických ulíc moderným spôsobom, jednou z ciest sú práve také vozidlá, ktoré sa dokážu odpojiť od trolejového vedenia a prípadne doplniť tie zastávky v meste, kde nie je.



„Našim cieľom je odskúšať vlastnosti tohto trolejbusu, či bude na našom trolejovom vedení fungovať a následne sa odraziť ako ďalej. Trolejbusy nedostaneme do Košíc zajtra, je to dlhodobá záležitosť, ktorá súvisí aj s finančnými prostriedkami. Ale chceme byť pripravení,“ povedal s tým, že trolejbusy majú oproti autobusu aj dlhšiu životnosť, čo by aj z tohto hľadiska prinieslo úsporu.



Vozidlo SOR TNB 12 si DPMK zapožičal od Dopravného podniku mesta Banská Bystrica za jedno euro. Je v ňom 31 miest na sedenie a 62 miest na státie. Vypravený bol v sobotu dopoludnia zo zastávky Námestie osloboditeľov z Bottovej ulice, pokračoval na Ťahanovce. „DPMK som požiadal, aby sme skúsili aj také malé sídliská ako napríklad Podhradová. Postupne budeme testovať všetky sídliská, kde nie je trolejové vedenie,“ dodal Polaček.



Podľa generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka ide o ekologický dopravný prostriedok s nulovými emisiami a tichým chodom. Mesiac na jeho vyskúšanie považuje za dôležitý krok. „Potrebujeme získať dáta, ktoré následne vieme analyzovať. Napríklad tento trolejbus má dojazd desať kilometrov. My potrebujeme vedieť, či je to dostatočné, keď ho pustíme na Furču alebo na Ťahanovce, kde je kopcovitý terén – alebo keď zokruhujeme KVP,“ uviedol. Spätnú väzbu chce DPMK získať aj od cestujúcich.



Trasy, po ktorých bude jazdiť, sa budú meniť. Verejnosť môže parciálny trolejbus otestovať počas víkendu bezplatne. V nedeľu (19. 5.) od 14.00 h bude vozidlo vypravené na trase Dobrého trolejbusu z Bottovej ulice na Lingov a späť.