Dopravný podnik mesta Žilina má nové trolejbusy za 14,4 milióna eur

Podľa ministra Érseka, Žilina, podobne ako ministerstvo dopravy, veľmi dobre pripravuje projekty a čerpá prostriedky z eurofondov.

Žilina 20. mája (TASR) – Aj za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) zavŕšil v pondelok Mestský dopravný podnik Žilina odovzdaním nových nízkopodlažných trolejbusov druhú etapu obnovy trolejbusového vozidlového parku. Od roku 2017 tak pribudlo v dvoch etapách celkovo 27 trolejbusov.



Ako informoval riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík, celková investícia do nových trolejbusov predstavuje z eurofondov, štátneho a mestského rozpočtu 14,4 milióna eur. „Po dnešnom dni budeme mať všetky trolejbusy moderné, všetky staré postupne vyraďujeme a nebudeme ich nasadzovať do prevádzky. Môžem povedať, že máme jeden z najmodernejších vozidlových parkov v rámci strednej Európy," skonštatoval riaditeľ.







Podľa Érseka, Žilina, podobne ako ministerstvo dopravy, veľmi dobre pripravuje projekty a čerpá prostriedky z eurofondov. „A toto je výsledok nášho snaženia. Žilina sa má čím pochváliť a ja by som chcel apelovať na obyvateľov, keď už majú takéto krásne dopravné prostriedky, aby z tých jednoosobových automobilov presadali aj na mestskú dopravu. Je to rýchlejšie a pomôže to priechodnosti mesta," zdôraznil minister.



Spoluprácu s ministerstvom dopravy vyzdvihol aj primátor Žiliny Peter Fiabáne. Doplnenie trolejbusov je podľa neho výsledkom dobrej spolupráce najmä v posledných mesiacoch. „Cítime záujem riešiť problémy Žiliny zo strany ministerstva. Vďaka patrí aj DPMŽ, bez neho by sme neboli tak pripravení a nemali také výsledky, aké máme v mestskej hromadnej doprave. Máme takmer kompletne vybavený moderný vozový park, v júni spúšťame preferencie mestskej hromadnej dopravy, kde okrem jednej križovatky budeme mať analýzu fungovania dopravy v Žiline. Robíme všetko pre to, aby Žilina bolo moderné mesto mobility, aby sme preferovali iné druhy dopravy, ako je automobilová," doplnil primátor.