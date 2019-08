Dopravný podnik zvolal kvôli električkám v Karlovej Vsi krízovú poradu

DPB priznáva, že chyby, pre ktoré električky nejazdili, boli zapríčinené ľudským faktorom, keď si vodiči nevšimli značku a prešli za prejazdný úsek.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zvolal počas tohto týždňa krízovú poradu pre situáciu s električkovou dopravou v bratislavskej Karlovej Vsi. V poslednom období totiž došlo niekoľkokrát k náhlemu prerušeniu dopravy do tejto mestskej časti, keď sa na dočasnom obratisku vykoľajila električka či strhlo trolejové vedenie a vozidlá zostali bez prúdu.



DPB priznáva, že tieto chyby boli zapríčinené ľudským faktorom, keď si vodiči nevšimli značku a prešli za prejazdný úsek. "Nemôžeme dopustiť, aby boli električky tak často nahrádzané autobusmi. Vnímame to ako veľký prehrešok voči našim zákazníkom. Počas tohto týždňa sme preto zvolali krízovú poradu zloženú z popredných odborníkov na električkovú dopravu v Bratislave," uviedol na sociálnej sieti dopravca.



Zároveň oznámil, že našli efektívne a finančne nenáročné riešenie, ako by sa dalo situáciám zabrániť. "Priamo do koľajiska sme umiestnili výraznú značku, za ktorú sa nemôže prejsť. Poistili sme sa však aj voči tomu. Keby sa tak aj náhodou stalo, električku zastaví nájazd do kopy nanoseného štrku," vysvetlil DPB. Po ukončení výluky do Karlovej Vsi bude podľa podniku jednoduché dočasné ukončenie trate odstrániť.