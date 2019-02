Dopravu do Jasnej budú regulovať, očakávajú nával lyžiarov

Počet parkovacích miest v stredisku je obmedzený a po postupnom zaplnení parkovacích kapacít budú pre návštevníkov k dispozícii shuttle busy - transferová doprava do strediska.

Demänovská Dolina 8. februára (TASR) – Dopravu do lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry v Demänovskej Doline budú vzhľadom na predpokladanú zvýšenú návštevnosť počas piatka a nadchádzajúceho víkendu (9.2.-10.2.) regulovať. TASR o tom v piatok informovala brand manažérka strediska Jana Kňavová.



Počet parkovacích miest v stredisku je obmedzený a po postupnom zaplnení parkovacích kapacít budú pre návštevníkov k dispozícii shuttle busy - transferová doprava do strediska. "Jazda shuttle busom sa začína na záchytnom parkovisku v Pavčinej Lehote a smeruje na nástupné miesto lanovky B8 - Lúčky. Podľa potreby bude doprava regulovaná v predpokladanom čase od 8.00 do 12.00 hodiny," uviedla Kňavová s tým, že dopravu budú usmerňovať aj príslušníci Policajného zboru SR, preto je potrebné riadiť sa pokynmi dopravnej obsluhy a dopravnej polície.



Na dopravu do strediska je potrebné počítať s dostatočnou časovou rezervou. Stredisko zároveň prosí vodičov, aby v prípadnej kolóne neblokovali prejazdy transferovej dopravy a pokúsili sa o celkové naplnenie kapacít svojich osobných automobilov. "Ak je návštevník ubytovaný v niektorom z ubytovacích zariadení v stredisku Jasná, mal by sa preukázať potvrdením o ubytovaní, ktoré ho oprávňuje na vjazd do Demänovskej doliny aj v čase regulovania dopravy. Odporúčaný čas na ubytovanie je po 12.00 h," povedala.



Lyžiari a hostia ubytovaní mimo strediska Jasná môžu využiť skibusy, ktoré jazdia na trasách z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, Liptovského Trnovca a Demänovskej doliny. Informácie o grafikone skibusov sú dostupné na webovej stránke strediska www.jasna.sk v časti Doprava.