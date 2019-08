Dopravu na rekonštruovanom úseku Mlynských nív spustia až budúci rok

Hlavné mesto tvrdí, že pred rýchlejším spustením MHD po nedokončenom bulvári radšej uprednostnilo a presadilo jeho koncepčné vylepšenia.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Stavba bulváru Mlynské nivy v Bratislave napreduje, avšak kompletná doprava by na ňom mala byť spustená až po letných prázdninách budúci rok. Pôvodný zámer bol spustiť premávku MHD po rekonštruovanej ulici už túto jeseň. Po viacerých diskusiách s odbornou skupinou to však magistrát zamietol. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Hlavné mesto tvrdí, že pred rýchlejším spustením MHD po nedokončenom bulvári radšej uprednostnilo a presadilo jeho koncepčné vylepšenia. "Keďže tvár nášho mesta bude táto štvrť a táto kľúčová dopravná tepna určovať na ďalšie desiatky rokov. Po dohode s investorom vylepšujeme viaceré prvky bulváru s cieľom zlepšiť podmienky pre obyvateľov, cyklistov, chodcov a cestujúcu verejnosť," spresnil Bubla.



Presunutá bude cyklotrasa na severnú stranu ulice s tým, že bude obojsmerná a bezpečne oddelená od cesty. Tým majú zaniknúť doposiaľ naprojektované kolízne body v priestore zastávok MHD. "Takéto riešenie umožní realizáciu obojsmernej cyklotrasy aj v časti južnej strany ulice po zrušení dočasnej autobusovej stanice," podotkol hovorca.



Chodníky sa rozšíria zo 4,2 na 5,5 metra. Zmení sa aj šírka i počet jazdných pruhov, zvýšiť sa má počet stromov aj drevín na bulvári a pribudne aj nový priechod pre chodcov. "Vylepšenia si vyžadujú okrem zmeny projektovej dokumentácie stavby aj niektoré ďalšie s tým súvisiace schvaľovacie procesy. Spustenie premávky po bulvári tak bude v rovnakom čase pre individuálnu automobilovú dopravu aj pre MHD a predpokladá sa najneskôr po prázdninách v budúcom roku," povedal Bubla. Krátko na to má byť otvorená aj priľahlá nová bratislavská autobusová stanica, nákupné centrum a ďalšie administratívne aj obytné budovy, ktoré budú tvoriť novovznikajúcu štvrť v oblasti Mlynských nív.



"Spoločným cieľom mesta ako stavebníka a investora, ktorým je spoločnosť HB Reavis, je čo najefektívnejšie ukončenie stavby nového bulváru na Mlynských nivách, a to s výhľadom na možné vylepšenia," tvrdí Bubla. Mesto Bratislava deklaruje, že uzavretie Mlynských nív neskomplikovalo dopravnú situáciu v hlavnom meste tak, ako sa pôvodne predpokladalo a obchádzková trasa MHD po Páričkovej a Landererovej ulici sa aj na základe doterajších skúseností javí ako dostatočná náhrada.



Prechod MHD cez Mlynské nivy by podľa magistrátu nijako nezlepšil ani komfort bývania ľudí v stavbou dotknutých uliciach, pretože stavba novej autobusovej stanice aj priľahlých budov tak či tak pokračuje.