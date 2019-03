Dostupnosť, variabilita, služby

Administratívne priestory, ktoré rastú s firmou Foto: TECHNOPOL CENTRUM

Výhody TECHNOPOL CETRUM-u v kocke

- výborná dostupnosť z centra mesta i zo zahraničia

- pokojné miesto s parkom v rámci obytnej zóny

- bezproblémové parkovanie

- denná recepcia, non-stop strážna služba

- zabezpečený vstup

- klimatizované administratívne i kongresové priestory

- kancelárie rôznej veľkosti

- flexibilné nájomné zmluvy

- variabilita dispozícií priestorov

- komplexné eventové služby – priestor, technika, catering

- poštové služby

- možnosť usporiadať niekoľko akcií naraz

- kvalitné stravovanie pre zamestnancov

- špičková reštaurácia Liviano

- doplnkové služby pre firmy i verejnosť

Bratislava 12. marca (OTS) - Rozhodovanie pri výbere kancelárskych priestorov sa spravidla riadi základnými požiadavkami. Veľkosť firmy je veličina, ktorá sa mení, no konštantou je dobrá dostupnosť, moderné dispozície, zodpovedajúce technické vybavenie, stravovanie a komfortné parkovanie zamestnancov i návštevníkov firiem. Každá ďalšia služba je už konkurenčnou výhodou. TECHNOPOL CENTRUM ponúka v rámci administratívnych priestorov riešenia, pri ktorých nie je potrebné robiť kompromisy.Budovu Technopolu poznajú nielen Bratislavčania, pričom nepotrebujú vedieť konkrétnu ulicu, na ktorej sa centrum nachádza. Jeho priestory sú tradične spájané s administratívnymi a kongresovými službami, na Kutlíkovej 17 sídli aj Miestny úrad Petržalka. Významnou výhodou TECHNOPOL CENTRUM-u, aj v súvislosti s výstavbou nových biznis centier, je práve jeho poloha. Je dôležitá nielen pre „domácich“, ale aj pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do Bratislavy z priľahlých pohraničných oblastí a takisto pre obchodných partnerov zo zahraničia. Centrum sa totiž nachádza v srdci Petržalky, v blízkosti hraničných priechodov Rajka, Kitssee, Berg a Jarovce. Napojenie na diaľničné obchvaty zabezpečuje komfortný prístup z Česka, Maďarska i Rakúska, ako aj z Letiska M.R. Štefánika. Priame spojenie s Viedňou zaisťuje železničná stanica v Petržalke. Centrum mesta, ako aj kľúčové tranzitné uzly – Hlavná železničná stanica a autobusová stanica Mlynské Nivy sú taktiež na dosah, s dostupnosťou do štvrťhodiny.Príjemný kancelársky priestor je vtedy plne funkčný, ak je súčasťou fungujúceho systému budovy, v ktorej sa nachádza. Objekt tvoria dva 19 podlažné bloky A a B, pričom každý z nich má vlastnú údržbu, čo je zárukou operatívneho riešenia požiadaviek klientov. Každá budova, s energetickým certifikátom B, má samostatný vstup, osobné a nákladné výťahy, skladové priestory a kamerový systém. Firmy tak nemajú problém napríklad pri sťahovaní, skladovaní a bezpečnosťou ako takou. Subjekty, ktoré v TECHNOPOL CENTRUM-e sídlia, majú k dispozícii dennú recepciu so zabezpečeným vstupom ako pre zamestnancov, tak aj pre návštevy, certifikovaný kľúčový systém a nonstop strážnu službu.Pochybnosti o tom, či vybrané priestory budú pre potreby firmy dostačujúce, tu nie sú namieste. Plusom pri rozhodovaní sa sú určite flexibilné nájomné zmluvy, variabilita cien a priestorov už od 17 m2 a ich nadštandardné úpravy. „,“ vymenúvazo spoločnosti Technopol Services a pokračuje. „Zodpovedajúci priestor veľkosti a potrebám firmy, moderná vzduchotechnika, systém train s individuálnym regulovaním spolu so sieťami pre prenos dát s možnosťou napojenia na optický kábel (3 internetoví poskytovatelia) zabezpečujú stopercentný komfort pre chod spoločností. Navyše, v prípade potreby využitia priestorov areálu pre eventy, majú zľavy z prenájmu priestorov centra. Zamestnanci oceňujú zľavy z mesačného stravného v reštaurácii GASTRO , pričom v rámci stravovania nemusia opustiť budovu ani v prípade, ak ich čaká obed s obchodnými partnermi (špičková reštaurácia Liviano) alebo neformálne stretnutie (kaviareň).Dôležitou súčasťou ponuky TECHNOPOL CENTRUM-u sú možnosti parkovania pre firmy, ich návštevy. Bežní návštevníci objektu, kde sa nachádza miestny úrad, lekáreň, notár, kvetinárstvo, pobočka zdravotnej poisťovne, potraviny a ďalšie služby , ak sú aj motorizovaní – nijako nenarušia komfort parkovania zamestnancov firiem a ich návštev. Veľkokapacitné parkovisko obsiahne vyše 500 miest, nechýba priestor pre odkladanie bicyklov. „“ dodáva