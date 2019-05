Dozorná rada vodární nezvolila primátora Košíc do predstavenstva

Polaček na utorkovom brífingu pripomenul, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vlani v decembri schválilo uznesenie, aby nahradil v Predstavenstve VVS bývalého viceprimátora Martina Petruška.

Košice 28. mája (TASR) – Dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) v máji nezvolila primátora Košíc Jaroslava Polačeka za podpredsedu Predstavenstva VVS. Primátor a jeho námestník Marcel Gibóda tvrdia, že vedenie akciovej spoločnosti opakovane znemožňuje obyvateľom mesta kontrolu svojho hospodárenia a rôznych zmlúv, keďže jeho zástupcovia stále nie sú členmi štatutárnych orgánov VSS. Vodárne hovoria, že rešpektujú rozhodnutia svojich akcionárov.



Ako Polaček na utorkovom brífingu pripomenul, mestské zastupiteľstvo (MsZ) vlani v decembri schválilo uznesenie, aby nahradil v Predstavenstve VVS bývalého viceprimátora Martina Petruška. V rozpore s návrhom mesta bol na uvoľnené miesto zvolený starosta obce Veľké Raškovce a krajský predseda strany Most-Híd Elemér Jakab. Vodárne dodali, že ide o starostu, ktorý je predseda Regionálneho združenia miest a obcí Použia.







VVS zdôraznila, že je akciovou spoločnosťou, ktorá sa riadi zákonmi a stanovami spoločnosti a rešpektuje rozhodnutia svojich akcionárov, ale „nemôže sa riadiť uzneseniami mestských či obecných zastupiteľstiev.“



Tvrdí, že dozorná rada nemá v úmysle mestu upierať možnosť členstva v predstavenstve. „Naopak, túto možnosť, hoci jej to zo zákona nevyplýva, mestu ponúka, ale odporúča MsZ nominovať do predstavenstva kandidáta, ktorý nebude VVS osočovať a zavádzajúcimi informáciami mediálne znevažovať,“ uvádzajú vodárne vo svojom stanovisku s tým, že v podnikateľsko-obchodnom prostredí je štandardne dodržiavaná prax, ktorá vychádza z ustanovení Obchodného zákonníka, a to že člen predstavenstva vykonáva svoju činnosť v záujme spoločnosti a všetkých akcionárov, nepoškodzuje jej meno a neuprednostňuje svoje záujmy pred záujmami spoločnosti.



Podľa Gibódu akcionári rozhodujú o členovi dozornej rady, ale nerozhodujú, koho má zvoliť do predstavenstva. „Keď doteraz boli predchádzajúci primátori vždy členmi tohto predstavenstva, nevidíme dôvod na to, prečo by dozorná rada nemala rešpektovať to, že záujmy pätinového akcionára mesta Košice má zastupovať jeho primátor,“ povedal Gibóda.



Na marcovom rokovaní mimoriadneho Valného zhromaždenia VVS akcionári neodvolali bývalého mestského poslanca Igora Sidora z funkcie člena dozornej rady. „MzS pritom schválilo, aby bol do tejto funkcie vymenovaný viceprimátor Marcel Gibóda. V predstavenstve nemá mesto Košice žiadneho zástupcu“, dodal Polaček.



Mesto Košice je vo VVS najväčším akcionárom (20,44 percenta). Tá pripomína, že je riadená 771 akcionármi spoločnosti, ktorými sú obce a mestá v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. „Žiadnemu akcionárovi nevyplýva nárok mať zastúpenie v predstavenstve alebo dozornej rade spoločnosti. VVS si váži všetky návrhy a podnety svojich akcionárov a rozhoduje o nich prostredníctvom svojich orgánov zákonne, bez zvýhodňovania a uprednostňovania ktoréhokoľvek akcionára spoločnosti“, uviedli vodárne.



Nových členov Dozornej rady VVS, o ktorých rozhodujú akcionári spoločnosti, bude voliť valné zhromaždenie 20. júna. Na rovnaký deň je plánované aj rokovanie MsZ. Podľa vedenia mesta ide o zámer zabrániť jeho účasti na rokovaní. Mestská rada sa bude preto vo štvrtok (30. 5.) venovať posunu termínu konania MsZ o deň skôr.



Košický primátor začiatkom roka kritizoval VVS za netransparentnosť a tvrdil, že najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú obe nominácie aj z dôvodu avizovanej kontrolnej činnosti v hospodárení VVS zo strany najväčšieho akcionára. VVS tieto tvrdenia zásadne odmietla.