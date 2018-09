DPB v Bratislave opäť otvoril svoje brány vo vozovni Jurajov dvor

Najstaršia električka podľa neho pochádza z roku 1910, väčšia zbierka z 30. rokov minulého storočia. Pokiaľ ide o trolejbusy, zastúpenie majú 70. a 80. roky minulého storočia.

Bratislava 22. septembra (TASR) – Predstaviť mestskú hromadnú dopravu (MHD) aj z tej druhej strany, teda keď vojde vozidlo za závoru do vozovne, priblížiť jej fungovanie a prácu samotných zamestnancov, je cieľom sobotného dňa otvorených dverí (DOD) v Dopravnom podniku Bratislava (DPB). Ten svoje brány otvoril tradične vo vozovni Jurajov dvor.



"Návštevníci majú možnosť okrem celej flotily, ktorá je v sobotu v používaní, vidieť aj flotilu, ktorá svoju činnosť skončila, už je len naším 'múzeom' a vyráža na trate len sem-tam," uviedol pre TASR Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB. V kontraste sú tak vystavené jazdiace vozidlá električiek, autobusov a trolejbusov voči tým historickým.







"Staršie kúsky už do prevádzky veľmi nepôjdu, keďže dopravný podnik v poslednom čase vo veľkej miere obnovil vozový park. Ale z každého kusu sme si odložili jeden vyslúžený exemplár, ktorý časom plánujeme zrekonštruovať do pôvodného stavu," poznamenal Peter Plunár, vedúci prevádzky ústredných dielní električiek a trolejbusov.



Najstaršia električka podľa neho pochádza z roku 1910, väčšia zbierka z 30. rokov minulého storočia. Pokiaľ ide o trolejbusy, zastúpenie majú 70. a 80. roky minulého storočia. V prípade autobusov ide o 60. a 70. roky minulého storočia. Medzi nimi je vystavený aj autobus Praga RN zo 40. rokov minulého storočia. Postupne sa uvádza do pôvodného stavu, v súčasnosti je zhruba v tretine obnovy. "Autobusy jazdili v Bratislave dva alebo tri roky a bolo to na preklenutie obdobia, keď vojnou zničená Bratislava trpela nedostatkom autobusov. Čiže plnili funkciu akejsi posilovej dopravy. Mali sme len dva kúsky z tohto typu," priblížil Plunár.



Súčasťou podujatia sú okrem samotných vozidiel, o ktorých návštevníkom niečo porozprávajú aj samotní pracovníci podniku, aj rôzne prednášky či program pre deti zameraný na posilnenie ich kreativity, súťaže či osvojenie si princípov bezpečnosti na dopravnom ihrisku. Návštevníci sa tiež môžu po areáli povoziť kabriobusom.



Záujemcovia, ktorí majú vodičský preukaz skupiny B, zaregistrujú sa a splnia isté podmienky, si môžu vyskúšať šoférovať autobus alebo trolejbus. "Samozrejme, len v rámci vozovne pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel. Ale vo vozidle nebude účastník sám, bude tam aj kvalifikovaný inštruktor, ktorý bude mať jazdu pod kontrolou," odpovedal Urban na otázku, či bude môcť záujemca šoférovať vozidlo len po areáli vozovne alebo ho pustia aj do premávky na bratislavské cesty. Ako však dodal, ak sa niekomu táto krátka jazda zapáči, radi ho prijmú ako budúceho nového zamestnanca podniku.



Deň otvorených dverí v DPB je symbolickým ukončením Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa každoročne zapája aj hlavné mesto.