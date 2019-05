DPMK počas štrajku zabezpečí dopravu do košických nemocníc

Dopravný podnik považuje ohlásený štrajk odborárov za nezákonný.

Košice 21. mája (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) počas stredajšieho (22. 5.) ostrého štrajku svojich zamestnancov od 8.00 do 12.00 h, v prípade výpadku dopravy, zabezpečí náhradnú dopravu do košických nemocníc. Električkové linky R1 a R7 budú premávať podľa platného grafikonu. Informovalo o tom vedenie DPMK.



Linka s označením "H" pôjde po trase Staničné Námestie - Námestie Osloboditeľov - Nová Nemocnica – Železníky - Stará Nemocnica - Námestie osloboditeľov - Staničné Námestie. Autobusy tejto linky budú premávať minimálne v 15-minútových intervaloch a budú zastavovať na všetkých zastávkach na uvedenej trase.



Dopravný podnik považuje ohlásený štrajk odborárov za nezákonný. „DPMK zároveň informuje zamestnancov, že v prípade účasti na nezákonnom štrajku vyvodí voči každému osobnú zodpovednosť," píše vo svojom vyhlásení vedenie DPMK.



Jeho generálny riaditeľ Vladimír Padyšák uviedol, že v spolupráci s mestom Košice robia všetko pre to, aby došlo k ozdraveniu dopravného podniku a zároveň, aby boli finančné zdroje použité aj na postupné zvyšovanie miezd zamestnancov. Pripomenul, že primátor Jaroslav Polaček niekoľkokrát verejne deklaroval, že 1. júla predstaví celý balíček ozdravných opatrení, vrátane ďalšieho nastavenia fungovania DPMK, a zároveň bude predstavený aj postup zvyšovania finančného ohodnotenia zamestnancov.



„Garantujeme zamestnancom DPMK, že ich platy sa aj bez zajtrajšieho štrajku určite budú zvyšovať ešte v priebehu tohto roka," uviedol Padyšák. Podľa neho každý takýto štrajk spôsobuje dopravnému podniku škody, ktoré prispievajú k už aj tak zložitej a stále kritickej situácii v DPMK.



Štvorhodinový ostrý štrajk ohlásili odborári po tom, ako podľa nich neboli naplnené ich požiadavky vyplývajúce z pondelkového spoločného (20. 5.) rokovania s vedením podniku.