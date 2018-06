VIDEO: Druhú karanténnu stanicu otvorili v bývalej nemocnici v Martine

Stanica je schopná umiestniť napríklad hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, psy, mačky, exotické vtáctvo.

Martin 19. júna (TASR) - Dočasnú starostlivosť odchyteným, týraným alebo nelegálne preváženým zvieratám poskytne druhá slovenská karanténna stanica, ktorú v utorok otvorila v priestoroch bývalej veterinárnej nemocnice v Martine podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.



"Po úspešnej novele zákone o veterinárnej starostlivosti sa nám darí pokračovať v ochrane zvierat. Táto karanténna stanica je toho dôkazom. Sú tu priestory pre spoločenské zvieratá, hospodárske zvieratá, psíkov, krásne výbehy. Zvieratá v tejto karanténnej stanici môžu mať najväčšiu starostlivosť, ktorá im patrí. Karanténne stanice sú dôležité aj preto, že ak počas prevozu zistia regionálni inšpektori nejaký problém so zvieratami, musia byť prenesené do karanténnej stanice. A takéto priestory tu 20 rokov chýbali," povedala po otvorení Matečná.



Stanica bude podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša slúžiť výlučne na ustajnenie zvierat, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam. "Fungovať bude na princípe zabezpečenia ochrany zvierat, nevyhnutného zdravotného ošetrenia, poskytnutia prvej pomoci pri mimoriadnych situáciách alebo ochrany zvierat pred týraním. Do tejto skupiny budú zahrnuté zvieratá, ktoré boli z rôznych dôvodov zhabané - nechcené zvieratá, zvieratá s nedostatočnou chovateľskou starostlivosťou alebo zvieratá zadržané na hraničných priechodoch," vysvetlil Bíreš.







Doplnil, že stanica je schopná umiestniť napríklad hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, psy, mačky, exotické vtáctvo. Prevádzkuje ju Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin a spravuje ŠVPS SR. Stanicu s rozlohou 1000 štvorcových metrov vybudovali za 183.000 eur. Trvalo je v nej zamestnaný jeden zamestnanec a v prípade potreby technickej pomoci bude k dispozícii ďalší zamestnanec.



Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripomenula, že prvú karanténnu stanicu otvorili na začiatku roka 2017 vo Veľkom Krtíši. "Otvorením stanice v Martine konečne pokrývame sever Slovenska. Chceme zastrešiť aj východ Slovenska, podobný objekt by mal vzniknúť aj v nevyužívaných priestoroch ďalšej bývalej veterinárnej nemocnice v Michalovciach alebo v Prešove," dodala Matečná.