Družstvo vo Vrbovom založilo pre deti tri farmárske krúžky

Vrbové 7. júna (TASR) - Tri desiatky detí z Vrbového prijali v tomto školskom roku ponuku miestneho poľnohospodárskeho družstva (PD) zoznámiť sa bližšie s farmárčením. Počas školského roka navštevovali tri farmárske krúžky, ktoré PD Vrbové založilo s cieľom priblížiť mladej generácii rastlinnú a živočíšnu výrobu, sadovníctvo a mechanizáciu a získať ju pre prácu v tomto rezorte v dospelosti. Záujem detí bol podľa družstva nad očakávanie.



S myšlienkou prišiel podpredseda PD Alexander Koreň. "Mladí ľudia nemajú v súčasnosti vzťah k poľnohospodárstvu, zaujímajú ich počítače," konštatoval. Preto podľa neho vymysleli aktivitu, aby dali žiakom základných škôl možnosť spoznať problematiku poľnohospodárstva zblízka. "Na naše počudovanie sa do krúžku prihlásilo veľa detí, ktoré na PD začali chodiť pravidelne, bavilo ich to. Zoznámili sa s podstatou našej práce a boli aj pri založení nového sadu," povedal. To je podľa neho pre PD záväzok a motivácia v projekte pokračovať. "Vzťah k farmárstvu a farmárčeniu treba budovať už od útleho veku," uviedol Koreň.



Poľnohospodárstvo patrí medzi najviac prestarnuté oblasti slovenskej ekonomiky. "Až 40 percent zamestnancov agrosektora je v súčasnosti vo veku nad 50 rokov. V prípade iných odvetví je podiel nižší, v rozpätí od 10 do 30 percent," vysvetlila Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva. Vzhľadom na fakt, že o desať rokov budú títo zamestnanci v dôchodkovom veku alebo sa k nemu budú približovať, je podľa nej otázka, kto bude pracovať v poľnohospodárstve, na mieste.



Záujem o stredné školy s týmto zameraním pritom z roka na rok klesá. Cieľom farmárskeho krúžku preto nebolo iba žiakov zaujať základných škôl, ale aj ich rodičom ukázať, že pracovať v poľnohospodárstve môže byť atraktívne. "Často deti záujem venovať sa farmárčeniu a študovať na poľnohospodárskej škole prejavia. Ale sú to práve rodičia, ktorí o štúdiu svojho dieťaťa rozhodujú a ktorí prihlášku na strednú školu podpisujú," dodal Koreň.