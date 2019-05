Dubnica nad Váhom modernizuje polikliniku prístrojmi za 400.000 eur

Samospráva chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, predmetom prvej časti zákazky je dodanie diagnostických prístrojov pre pracovisko RTG v predpokladanej hodnote 317.078 eur.

Dubnica nad Váhom 23. mája (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom chce zmodernizovať tamojšiu polikliniku novými medicínskymi prístrojmi za viac ako 400.000 eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Samospráva chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, predmetom prvej časti zákazky je dodanie a montáž diagnostických prístrojov pre pracovisko RTG v predpokladanej hodnote 317.078 eur. Druhou časťou zákazky je dodanie a montáž prístrojového vybavenia pre ambulantnú diagnostiku a liečbu v odhadovanej cene 87.602 eur.



Projekt má byť financovaný z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Lehota na predkladanie ponúk je do 20. júna do 10.00 h. Dĺžka trvania zákazky je do 70 dní od jej zadania. Minimálna lehota, počas ktorej budú ponuky uchádzačov viazané, je do 31. decembra tohto roku.