Dubnickí hasiči zachránili vyčerpanú srnu pred utopením v nádrži

Dubnica nad Váhom 2. júla (TASR) – Hasiči z Dubnice nad Váhom zachránili v pondelok (1. 7.) v tamojšej časti Prejta vyčerpanú srnu pred utopením. Zviera spadlo do nádrže s vodou a nedokázalo sa z nej samo dostať.



Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík, srna plávala v nádrži s rozmermi asi 11 x 5 metrov s dvojmetrovou hĺbkou vody. Srna bola v čase príchodu hasičov vyčerpaná.



„Príslušník HaZZ vošiel pomocou výsuvného rebríka do nádrže a na srnu navliekol lano. Následne hasiči zviera bezpečne vytiahli von z nádrže a uložili do trávy vedľa nádrže,“ doplnil Petrík.