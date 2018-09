Dúbravčania si uctili hudobníka D. Ursinyho vtáčími búdkami

Škôlkari aj deti z Domova sociálnych služieb s nadšením asistovali pri osádzaní búdok na stromy. Zároveň sa veľa dozvedeli o dôvode ich potreby.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Päť originálnych vtáčích búdok so zvieracími motívmi zlepšia podmienky bývania lietajúcich osadníkov v parku na Fedákovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Všetky maľované motívy súvisia s hudobníkom, skladateľom, režisérom, dramaturgom a spevákom Dežom Ursinym.



"Je to motív psa, keďže on bol dlhoročný 'psičkár'. Motív havrana, lebo jeho pes sa volal Havran, motív medveďa, keďže po latinsky ursus znamená medveď," zdôvodňuje Dúbravčan Juraj Štekláč, iniciátor podujatia Spomienka na Deža, ktorá sa na rovnakom mieste s niekoľkohodinovým kultúrnym programom uskutoční v sobotu 29. septembra pri novoosadenom pamätníku Deža Ursinyho.



Jeho akýmsi predskokanom bolo utorkové komunitné podujatie Búdky pre Deža, ktoré organizoval Domov sociálnych služieb (DSS) profesora Karola Matulaya na Lipského ulici s Dúbravskými novinami. Na podujatí boli aj deti z Materskej školy Ožvoldíkova, ktorá je v blízkosti parku. Účastníkom spríjemnila chladné dopoludnie reprodukovaná Ursinyho hudba z muzikálu Neberte nám princeznú. Škôlkari aj deti z DSS s nadšením asistovali pri osádzaní búdok na stromy. Zároveň sa veľa dozvedeli o dôvode ich potreby.



"V nich zahniezdia sýkorky belasé, vrabce, alebo iné malé vtáčiky," informoval liečebný pedagóg z DSS Erik Forgáč a všeličo prezradil o ornitológii aj o Dežovi, ktorého portrét je na dvoch búdkach.



Forgáč sa s kolegom Michalom Kralovičom podieľali na ich výrobe v drevárskej dielni DSS. Jeho klienti s mentálnym postihnutím ich v rámci liečebnej terapie vyrobili už vyše 80 kusov. Mnohé z nich sú na stromoch nielen v Dúbravke, ale aj inde v Bratislave.



Park na Fedákovej nie je náhodné miesto pre búdky aj Ursinyho pamätník. On tam od roku 1976 býval, tvoril, venčil psa a po ťažkom boji s rakovinou zomrel vo svojom byte v roku 1995. Pamätník s názvom Listovanie je dielo sochárky Miry Podmanickej. Dvojmetrový objekt sa skladá zo štyroch listov, na ktorých sú informácie o hudobníkovi aj texty z jeho pesničiek. Bude odhalený pri príležitosti nedožitej sedemdesiatky umelca.