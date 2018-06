Dúbravka pokračuje v obnove diel vo verejnom priestore

Na jeseň plánuje Dúbravka aj osadenie novej sochy, pamätníka, ktorý bude v blízkosti niekdajšieho bydliska Deža Ursinyho na Fedákovej ulici pripomínať tohto hudobníka, dramaturga a umelca.

Bratislava 18. júna (TASR) – V Dúbravke rekonštruujú ďalšie umelecké dielo vo verejnom priestore. Reštaurátori sa tentoraz pustili do Farebného kvetu Ľudmily Cvengrošovej z roku 1983 pri obchodnom centre na Saratovskej ulici.



"Toto dielo z keramiky je celoplošne glazované. Postupom času sa rozpraskávali jeho keramické segmenty," vysvetlil starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Dielo sa podľa jeho slov podarí obnoviť zásluhou spolupráce s bankou, ktorá má v tesnej blízkosti svoju pobočku.



Farebný kvet je jednou z viacerých sôch a súsoší, ktoré sa už mestskej časti podarilo zreštaurovať. "Rozkvitli už Družičky, sochy dievčat s oficiálnym názvom Kvetinová spomienka v prednej časti Dúbravky, do Tavarikovej osady sa vrátila socha Panny Márie, mestská časť tiež vyčistila kamennú sochu Dievča s knihou od Teodora Baníka na Nemčíkovej ulici a viacero ďalších sochárskych diel," uviedol Zaťovič.



V najbližších dňoch začne v Dúbravke aj reštaurovanie diela s názvom Detská preliezka od akademického sochára Jána Šicka pri Zdravotnom stredisku Mikuláša Schneidera Trnavského. Dielo z betónu a keramiky je dnes poškodené, na reštaurovanie získala mestská časť Bratislava-Dúbravka dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja.



Na jeseň plánuje Dúbravka aj osadenie novej sochy, pamätníka, ktorý bude v blízkosti niekdajšieho bydliska Deža Ursinyho na Fedákovej ulici pripomínať tohto hudobníka, dramaturga a umelca. Dielo pod názvom Listovanie stvárňuje dvere, knihu, symbolizuje nazretie do vnútra tvorby umelca. Pamätník chce mestská časť odhaliť v rámci dvojdňového hudobno-spoločenského podujatia na konci septembra.