Dúbravka využíva leto na rekonštrukcie nielen školských budov

Práce sa realizujú v šiestich materských školách na striedačku, podľa toho, kedy je ktorá materská škola otvorená počas prázdnin.

Bratislava 22. júla (TASR) – Rekonštrukcie školských kuchýň v troch materských školách, výmena schodiskových okien či starých kovových vstupných dverí za plastové, ale aj výmena podláh a maľovanie interiérov – aj to je súčasť naplánovaných opráv počas leta v bratislavskej Dúbravke.



"Práce sa realizujú v šiestich materských školách na striedačku, podľa toho, kedy je ktorá materská škola otvorená počas prázdnin. Náročnejšie práce sa začali v júli na Základnej škole Nejedlého, kde sa uskutočňuje premena priestorov na novú školskú učebňu," informovala Lucia Marcinatová z tlačového oddelenia dúbravského miestneho úradu.



Okrem rekonštrukčných prác v školských budovách chce mestská časť obnoviť aj miestnu knižnicu na Sekurisovej ulici a rekonštruovať Dom kultúry (DK) Dúbravka. V prípady opravy v rámci knižnice pôjde o maľovanie interiéru a výmenu podláh. Práce sú naplánované na august, kedy by mala byť knižnica zatvorená. DK Dúbravka by sa mal dočkať počas leta nových vchodových dverí, na jeseň by sa mali opravovať toalety.



"Dom kultúry v Dúbravke začal slúžiť na jeseň v roku 1986, mestská časť plánuje jeho komplexnú rekonštrukciu. Momentálne obnovuje objekt postupne, počas jeho plnej prevádzky, opravuje poškodenia a odstraňuje havarijné stavy," doplnila Marcinatová. Počas leta je dejiskom umelecko-remeselného tábora ÚLET. Zameriava sa na umelecko-remeselné krúžky ako napríklad košikárstvo, korálky, koža, drevo, maľba, modelovanie či fotografovanie.