Dulovo námestie sa zmení na Ružinovský komunitný jarmok

Bratislava 28. mája (TASR) – Dulovo námestie v bratislavskom Ružinove sa vo štvrtok (30. 5.) zmení na Ružinovský komunitný jarmok. Ten predstaví danú lokalitu prostredníctvom jej obyvateľov, umelcov a predajcov.



"Byť hrdý na Ružinov pre mňa znamená byť hrdý na ľudí, s ktorými tu žijem, a na miesto, kde žijem. Dobré miesto na život vybudujeme len tak, že spolu budeme tráviť čas a ukážeme, v čom sme dobrí. Stráviť príjemný deň medzi susedmi, ktorí robia pekné a zaujímavé veci, ducha komunity rozhodne podporuje," hovorí starosta Ružinova Martin Chren.



Milovníci dobrého jedla si prídu na svoje v Street Food Parku, kde budú pripravené pokrmy od lokálnych predajcov, ale tiež domáce zákusky, pečivo či víno. Predstavia sa aj miestni predajcovia, ktorí ponúknu domáce šperky, háčkované hračky či eko domáce výrobky. Chýbať nebude ani program pre najmenších či hudobný program.



"Ružinovský komunitný jarmok bude v štandarde zero waste, teda život bez odpadu. Pripravené budú recyklačné stanice a kompostovateľný riad," ubezpečujú organizátori. Zakázané bude tiež používanie plastového riadu, pohárov a príborov. Všetko sa bude triediť a kompostovať.



Ružinovský komunitný jarmok organizuje mestská časť v spolupráci s miestnou organizáciou Cultus Ružinov. Podujatie by sa malo začať o 14.00 h a trvať by malo do 20.00 h.