V Dunajskej Strede modernizujú zásobovanie teplom a teplou vodou

Podľa plánov budú rekonštrukčné práce do konca leta dokončené.

Dunajská Streda 23. júla (TASR) – Na sídlisku Nová Ves a Námestí priateľstva v Dunajskej Strede modernizujú systém centrálneho zásobovanie teplom a teplou vodou. V rámci rekonštrukcie bolo osadených 28 kusov domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) a odstávky teplej vody boli iba krátkodobé. Nový systém bude prevádzkyschopný od 1. septembra. Rozpočet investície sa vyšplhal nad 1,6 milióna eur, z toho 85 percent sú financie z európskych zdrojov.



Cieľom je vytvoriť účinné centrálne vykurovanie a využiť slnečnú energiu na predhrievanie teplej vody. DOST majú samostatný modul na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TUV), pričom ich sledovanie a riadenie bude zavedené do centrálneho dispečingu CZT Mlyny pomocou optokáblov. „DOST sú už v objektoch namontované. Tu boli len krátkodobé odstávky pár hodín v objekte, kde sa montovalo. Spúšťanie celého systému bude postupné a plynulé. To znamená, že obyvatelia by si to ani nemali veľmi všimnúť, že dostávajú teplú vodu už z nového systému. Môžu nastať sem-tam aj menšie problémy, ale väčšiu odstávku v dodávke TUV neplánujeme," uviedol pre TASR Viliam Varga, konateľ spoločnosti Southerm, ktorá modernizáciu realizuje.



V rámci modernizácie budú podľa jej informácií vymenené tepelné rozvody, čo má znížiť tepelné straty a v každom obytnom dome bude namontovaná kompaktná výmenná stanica tepla. Výmenná stanica tepla umožní spoločenstvám vlastníkov bytov, aby si sami regulovali centrálne vykurovanie a spotrebu teplej vody. Na sídlisku Západ už takýto systém funguje. Všetkých 28 domov si tak môže zvoliť samostatne a nezávisle na sebe parametre pre vykurovanie a dodávku teplej vody.



V uvedenej lokalite je 1431 bytov a približne 3500 obyvateľov. Výška možného šetrenia energie pri ústrednom vykurovaní a príprave TUV bude závislá aj na tom, do akej miery budú využité možnosti novej technológie. Podľa plánov budú rekonštrukčné práce do konca leta dokončené.