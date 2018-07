Ďurkov stavia novú nájomnú bytovku, záujem o byty je veľký

Oficiálne bude obec ešte prijímať žiadosti o pridelenie bytov podľa stanovených podmienok.

Ďurkov 1. júla (TASR) – Obec Ďurkov (okres Košice-okolie) stavia pre veľký záujem nový nájomný bytový dom. Bytovka blízko hlavnej križovatky na dolnom konci obce bude mať spolu 11 jeden-, dvoj- a trojizbových bytov. Slúžiť má najmä pre mladé rodiny, ale aj seniorov. Výstavba začala koncom minulého roka, ukončená by mala byť do konca tohto roka.



"Dôvod je, aby nám z obce neodchádzali mladé rodiny. Mnohí mladí si začínajú stavať domy, ale na to prechodné obdobie im poslúži nájomný byt. Takisto je to pre niektorých starších ľudí, ktorí ostali sami a takéto bývanie by pre nich bolo vhodné," uviedol pre TASR starosta Ďurkova Ondrej Valik.



Už pri žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bolo podľa starostu predbežne zhruba 17 záujemcov o byty a záujem odvtedy výrazne stúpol. Oficiálne bude obec ešte prijímať žiadosti o pridelenie bytov podľa stanovených podmienok.



"Chceli by sme tú bytovku dokončiť a skolaudovať určite do Vianoc. Mnoho záujemcov bude sklamaných, lebo nevieme vyhovieť každému, tých žiadostí bude možno aj 30. Je to ďalšia výzva do budúcna, že tá bytová výstavba by sa mala uberať aj v obciach takýmto spôsobom. Neboli sme na to v minulosti zvyknutí, lebo každý mal rodinný dom a svoje zázemie, ale ukazuje sa v podstate nevyhnutnosť stavať ako sociálne, tak aj nájomné byty," povedal Valik.



Náklady na výstavbu nájomných bytov sú zhruba 570.000 eur, z toho dotácia od ministerstva dopravy a výstavby tvorí 200.000 eur, zvyšok ide z úveru od ŠFRB. Súvisiaca technická vybavenosť vychádza na zhruba 35.000 eur, polovica je hradená z ministerskej dotácie.



Obec v minulých rokoch postavila v rómskej časti nájomný dom so šiestimi bytmi a ďalších osem sociálnych bytov nižšieho štandardu. Ďurkov má v súčasnosti 1860 obyvateľov.