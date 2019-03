Dvaja noví investori vytvoria v Lučenci pár desiatok pracovných miest

Prvým z aktuálnych investorov je spoločnosť Poortjes z Banskej Bystrice, ktorej samospráva Lučenca prenajme pozemok s rozlohou 4400 štvorcových metrov.

Lučenec 7. marca (TASR) – Niekoľko desiatok nových pracovných miest by mali vytvoriť v Lučenci dvaja noví investori, ktorým samospráva prenajme pozemky vo svojom priemyselnom parku. Prenájom odsúhlasili mestskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí.



„Sme vďační za každého investora, či už domáceho, alebo zahraničného, ktorý príde a prejaví záujem o náš kraj Novohrad. Nejde o veľké investície a veľkých investorov, ale pre nás zo začiatku aj 20 – 30 pracovných príležitostí je veľkým prínosom,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková a zároveň podotkla, že celkový počet novovytvorených pracovných miest môže byť v budúcnosti ešte vyšší.



Prvým z aktuálnych investorov je spoločnosť Poortjes z Banskej Bystrice, ktorej samospráva Lučenca prenajme pozemok s rozlohou 4400 štvorcových metrov. Podľa dôvodovej správy na ňom investor postaví halu na výrobu, montáž a skladovanie hliníkových aj železných brán a oplotení, ako aj súvisiacu infraštruktúru vrátane administratívnych priestorov. Celková výška investície tohto investora má byť na úrovni zhruba 200.000 eur. Pri spustení výroby vytvorí minimálne desať nových pracovných miest, neskôr ich počet môže stúpnuť na 30.



Druhým investorom je spoločnosť Hado Investments so sídlom v Bratislave. Tej samospráva prenajme plochu s rozlohou 10.000 štvorcových metrov. Investor má na nej podľa dôvodovej správy postaviť halu s rozlohou zhruba 1500 štvorcových metrov s piatimi výrobnými linkami na výrobu a plnenie biokozmetiky, ako aj so vstrekolisom na výrobu obalov pre kozmetický a farmaceutický priemysel.



Spoločnosť zároveň v priestoroch haly umiestni zariadenie vývojového laboratória na vývoj nových certifikovaných kozmetických bioproduktov. V prvom roku predpokladá vytvorenie desiatich nových pracovných príležitostí a v nasledujúcich rokoch ich môže byť 30.



Podľa slov primátorky mesto dokáže pomôcť ďalším prípadným investorom získať pozemky v priemyselnej zóne, prípadne im môže ponúknuť svoje pozemky v iných častiach mesta. Dodala tiež, že samospráva aj v súčasnosti rokuje s ďalšími potenciálnymi investormi, ktorí by mohli prísť do Lučenca.