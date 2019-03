Policajti zachránili ženu, ktorá si siahla na život. Povýšili ich

Policajti boli vyslaní do bratislavského Vlčieho hrdla. Preveriť išli oznámenie muža, ktorý políciu informoval, že sa pohádal so svojou ženou a tá následne odišla z domu a mal obavu o jej život.

Bratislava 8. marca (TASR) – Dvaja policajti Ján Cipka a Filip Folrich z bratislavského Ružinova zachránili vo februári život 43-ročnej žene, ktorá sa pokúsila predávkovať liekmi. Za ich záchranársky čin boli mimoriadne povýšení do hodnosti podpráporčík. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Policajti boli vo februári krátko po 22.00 h vyslaní do bratislavského Vlčieho hrdla. Preveriť išli oznámenie muža, ktorý políciu informoval, že sa pohádal so svojou ženou a tá následne odišla z domu a mal obavu o jej život. Policajti začali po žene pátrať a okolo 22.30 h ju spozorovali v záhradkárskej oblasti. "Po tom, ako zbadala policajnú hliadku, sa rozbehla smerom k rieke Dunaj. Policajtom sa podarilo ženu dobehnúť, avšak tá následne stratila vedomie. Okrem toho si policajti všimli, že žena mala penu okolo úst. Jeden z policajtov preto vtlačil žene prsty do úst, aby spustil dávanie, nakoľko vzniklo podozrenie, že užila presne nezistené lieky," priblížila Slamková.



Policajti privolali zdravotných záchranárov. Keďže miesto, kde našli ženu, sa nenachádzalo v blízkosti žiadnych budov s popisnými číslami a bolo náročné presne určiť jeho polohu, jeden člen policajnej hliadky išiel aj s vozidlom záchranárom oproti. "Počas toho druhý z policajtov uložil ženu do stabilizovanej polohy a následne až do príchodu záchranárov jej opakovane poskytoval prvú pomoc, pretože niekoľkokrát stratila vedomie a prestala dýchať," podotkla Slamková.



Zachránená 43-ročná Bratislavčanka bola následne odovzdaná do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc.