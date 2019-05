Dve najväčšie mestá v regióne Spiš pripravili na MDD bohatý program

V centre Popradu nebudú v tento deň chýbať stánky s občerstvením a sladkosťami, pripravené sú aj rôzne atrakcie a animačné hry.

Poprad/Spišská Nová Ves 30. mája (TASR) – Dve najväčšie mestá na Spiši pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) pre najmenších obyvateľov bohatý program. Hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová informovala, že oslavy pod Tatrami potrvajú niekoľko dní.



Odštartujú v piatok 31. mája v Kine Tatran, kde sa bude o 17. hodine premietať animovaný rodinný príbeh Esá z Pralesa. „Hlavný program sa uskutoční v sobotu 1. júna od 10. h na Námestí sv. Egídia. Otvorí ho pestrý festival krojovaných bábik s vystúpeniami domácich a zahraničných detských folklórnych súborov. Obľúbené rozprávky zahrajú divadlá Portál a Babadlo z Prešova, deti prídu potešiť a rozosmiať v známych rozprávkach Macko Uško a Vlk a zajac. Svoje čary predvedie deťom kúzelník Wolf,“ priblížila Hlaváčová s tým, že vyvrcholením sobotňajšieho programu bude koncert Tomáša Bezdedu.



V centre Popradu nebudú v tento deň chýbať stánky s občerstvením a sladkosťami, pripravené sú aj rôzne atrakcie a animačné hry. Mestská informačná kancelária bude počas celého štvordňového festivalu bezplatne požičiavať šliapacie retro autíčka a odrážadlá pre najmenšie deti. „Súčasťou osláv MDD v Poprade bude v nedeľu 2. júna program Ja a môj psík, v ktorom sa môžu deti predviesť so svojimi psíkmi a spoločne súťažiť na školskom dvore Základnej školy na Ulici mládeže,“ upozornila hovorkyňa. V pondelok 3. júna sa môžu deti tešiť na tvorivé dielne v Dome kultúry pod názvom Farebný svet detí. Zároveň tam vystúpi Detský folklórny súbor Letnička. V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do Arény Poprad.



V Spišskej Novej Vsi oslávia Medzinárodný deň detí spoločne s Ozbrojenými silami (OS) SR. V sobotu bude na tamojšom letisku celodenný program, ktorého súčasťou budú statické i dynamické ukážky vojenskej techniky. Ešte predtým - o 8.30 h sa bude konať na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica.



„Na letisku budú pripravené prelety vrtuľníkov, stíhačiek, zoskoky výsadkárov, ukážky boja a zásahu Vojenskej polície či demonštrácia nasadenia Skupiny špeciálnych operácií vzdušnou cestou z vrtuľníka metódou FRIES,“ priblížil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik s tým, že vojenské ukážky bude striedať umelecký program. Vystúpi v ňom vojenská hudba či miestne základné umelecké školy a deti z materských škôl. „Nadšenci lietania sa môžu tešiť na vrtuľníky UH-60 Black Hawk, dámy potešia showprogramy čestnej stráže, pre priateľov zvierat to budú ukážky kynologického výcviku,“ doplnil primátor. Podľa neho najväčším lákadlom budú dynamické ukážky bojovej pripravenosti či zadržania páchateľa, tanky, lietadlá a množstvo ďalšej vojenskej techniky, ktorú bude obsluhovať takmer 500 príslušníkov OS SR. Chýbať nebudú ani rôzne atrakcie a súťaže, dobré jedlo a koncert skupiny Hrdza.