Dve oddelenia polície v Komárne sa presťahujú do nových priestorov

Komárno 18. mája (TASR) - Okresné riaditeľstvo (OR) Policajného zboru (PZ) v Komárne upozorňuje občanov na zatvorenie dvoch oddelení v dňoch 23. a 24. mája tohto roka. Stránkový deň nebude na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polície OR PZ v Komárne a na Oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne.



Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Renáty Čuhákovej je dôvodom dvojdňového zatvorenia oddelení sťahovanie. „Obidve oddelenia budú presťahované z budovy polície na Záhradníckej ulici č. 6 v Komárne do budovy Shopping Centra na Námestí M. R. Štefánika v Komárne," informovala Čuháková.