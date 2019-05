Dvojica zlodejov nestihla z kostola v Dunajskej Strede nič ukradnúť

V noci z nedele na pondelok (27. 5.) vnikli do objektu a vyhliadli si skriňu s vecami, ktoré patria cirkvi.

Dunajská Streda 28. mája (TASR) – Polícia prichytila priamo pri čine dvojicu zlodejov, ktorá sa vlámala do kostola sv. Juraja v Dunajskej Strede. V noci z nedele na pondelok (27. 5.) vnikli do objektu a vyhliadli si skriňu s vecami, ktoré patria cirkvi.



"Zo skrine ani z kostola nestačili nič odcudziť, keďže na miesto prišli príslušníci dunajskostredskej mestskej polície. Tí páchateľom obmedzili osobnú slobodu," informovala v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Následne mužov odovzdali na ďalšie konanie vyšetrovateľovi Policajného zboru. "Ten 48-ročného Henricha a 37-ročného Mária z Dunajskej Stredy obvinil zo zločinu krádeže formou spolupáchateľstva a umiestnil do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov spracuje podnet na väzobné stíhanie v minulosti už trestaných mužov," dodala hovorkyňa.