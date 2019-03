E. Pätoprstá: Cítim u primátora istú neskúsenosť, ale aj pokoru

Pätoprstá oceňuje primátorov výber riaditeľa magistrátu Ctibora Košťála a splnomocnenca pre životné prostredie Andreja Kovarika.

Bratislava 12. marca (TASR) – Bratislavská mestská poslankyňa Elena Pätoprstá cíti u primátora hlavného mesta Matúša Valla ešte istú neskúsenosť v nastavovaní procesov, ale zároveň aj pokoru a snahu počúvať odborníkov, ochotu učiť sa a robiť efektívnejšie riešenia. Povedala to pre TASR v súvislosti s blížiacimi sa 100 dňami Valla vo funkcii šéfa bratislavskej samosprávy.



Pätoprstá oceňuje primátorov výber riaditeľa magistrátu Ctibora Košťála a splnomocnenca pre životné prostredie Andreja Kovarika. "Po dlhej dobe mám dôveru, že to s transparentnosťou a ochranou životného prostredia myslí primátor vážne. Vítam jeho otvorený a rovnocenný prístup k poslancom, čo je predpokladom dobrej komunikácie," skonštatovala.



Mestský poslanec Ján Buocik doterajšiu spoluprácu s Vallom hodnotí kladne a oceňuje, že už v krátkom čase po nástupe do funkcií boli vykonané zmeny v mestských firmách, realizovaná nová zonácia mestských lesov či schválený Metropolitný inštitút Bratislava. "Už na marcovom zastupiteľstve bude predložený návrh rozpočtu na rok 2019 a verím, že v krátkom čase bude predstavená nová parkovacia politika, ktorú mesto už nevyhnutne potrebuje. Dúfam, že spolupráca bude pokračovať v nastúpenom trende aj v budúcnosti," povedal pre TASR.



Mestská poslankyňa a starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová vníma komunikáciu s novým primátorom ako neporovnateľne lepšiu a otvorenejšiu nielen voči poslancom hlavného mesta, ale výraznú zmenu cíti aj ako starostka. "Nový primátor zdedil nezávideniahodné množstvo úloh, ktoré predchádzajúce vedenie mesta neplnilo (zimná a letná údržba, verejné osvetlenie, nový územný plán, parkovanie). Nie sú to ľahké výzvy. Vnímam však, že nový primátor chce naplniť očakávania aj nastavením dobrej spolupráce s poslancami a starostami," vyhlásila Čahojová pre TASR.



Mestský poslanec, starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a predseda Regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa tvrdí, že komunikácia s Vallom a jeho tímom podľa prvých mesiacov získava vyššiu úroveň. Primátor je podľa jeho slov ústretový na stretávanie sa a počúvanie požiadaviek. "Aktívne sa zúčastňuje a má záujem byť súčasťou zasadnutí Regionálneho združenia bratislavských mestských častí. Ako šéf regionálneho združenia, starosta mestskej časti i mestský poslanec vnímam prvé mesiace s primátorom Vallom ako veľmi dobré, pokiaľ ide o komunikáciu so starostami," spresnil.



Krúpa podotýka, že v prípade komunikácie s mestskými poslancami mnohé prezentácie primátorových plánov či nominantov neboli vždy časovo naplánované. "Vallo je nováčikom v komunálnej politike, preto by si mal dávať pozor na tých, ktorí sa mu snažia príliš dostať do priazne, či už zo strany rôznych záujmových alebo politických skupín," poznamenal Krúpa.



Vallo sa ujal funkcie primátora Bratislavy 7. decembra 2018. Vedenie hlavného mesta prezval po Ivovi Nesrovnalovi, ktorý bratislavskej samospráve šéfoval od 11. decembra 2014.